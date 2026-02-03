Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній

Термінал Starlink / Depositphotos

Україна вводить "Білий список" для терміналів Starlink, які можуть працювати в державі. Ідея полягає в тому, що інтернет має стабільно працювати у нас і не працювати у ворога, який останнім часом почав використовувати такі термінали у власних ударних дронах. Для цього держава запустила верифікацію і формує перелік перевірених терміналів — так званий Whitelist. Усі пристрої, які не пройдуть верифікацію, просто відключать.





Процедура додавання терміналу до “Білого списку” проста й потрібна лише один раз. Користувач підтверджує, що термінал Starlink належить саме йому. Це можна зробити через ЦНАП або портал “Дія”. У Мінцифрі заявляють, що це питання безпеки зв’язку під час війни, а не додаткової бюрократії.

Послуга в ЦНАП запрацювала з 3 лютого для фізичних осіб і ФОП. Для юридичних осіб усе відбувається онлайн через портал “Дія”. Варто зауважити, що верифікація стосується лише цивільних користувачів і бізнесу. Для Сил оборони вже працює окремий, захищений алгоритм, який не потребує цієї процедури.

Як зареєструвати Starlink фізичним особам і ФОП

Спершу потрібно підготувати дані свого Starlink. Їх можна знайти на коробці від термінала або в налаштуваннях акаунту Starlink:





KIT-номер (серійний номер комплекту), якщо є;

UTID — унікальний ідентифікатор антени, або Dish ID;

номер облікового запису користувача Starlink (якщо маєте).

Далі — документи. Залежно від того, на кого оформлений термінал, візьміть із собою паспорт (ID-картку або книжечку) та РНОКПП.

З цим набором достатньо прийти до найближчого ЦНАПу й звернутися до адміністратора з проханням внести термінал Starlink до Whitelist. Послуга безкоштовна. Адміністратор перевіряє документи, приймає заявку — і після цього зазначений термінал офіційно потрапляє до білого списку та працює без обмежень.

Але є й ліміти. Без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати один термінал. Якщо принести самі пристрої, на одну людину дозволено внести до трьох терміналів.

Як зареєструвати Starlink бізнесу

Для компаній усе ще простіше — йти нікуди не треба, реєстрація відбувається онлайн через портал “Дія”. Для реєстрації потрібно заздалегідь підготувати:

KIT-номер термінала (за наявності);

UTID або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Після цього компанія заходить на портал “Дія”, авторизується за допомогою КЕП юридичної особи та обирає послугу “Повідомлення про використання терміналів Starlink”. Дані про компанію система підтягне автоматично з реєстрів, а інформацію про термінали потрібно внести вручну.

Після перевірки заява підписується КЕПом і автоматично передається до Мінцифри.

Для юридичних осіб також діють обмеження: до 10 терміналів для звичайних компаній і без ліміту — для підприємств зі статусом критично важливих.

У Мінцифрі заявляють, що Whitelist для Starlink дозволяє закрити доступ до зв’язку ворогу й водночас зберегти стабільний, контрольований інтернет для українців — удома, у бізнесі та в критичній інфраструктурі.

Джерело: Мінцифри