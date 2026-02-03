tradfi
Новини Military Tech 03.02.2026 comment views icon

Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній
Термінал Starlink / Depositphotos

Україна вводить “Білий список” для терміналів Starlink, які можуть працювати в державі. Ідея полягає в тому, що інтернет має стабільно працювати у нас і не працювати у ворога, який останнім часом почав використовувати такі термінали у власних ударних дронах. Для цього держава запустила верифікацію і формує перелік перевірених терміналів — так званий Whitelist. Усі пристрої, які не пройдуть верифікацію, просто відключать.


Процедура додавання терміналу до “Білого списку” проста й потрібна лише один раз. Користувач підтверджує, що термінал Starlink належить саме йому. Це можна зробити через ЦНАП або портал “Дія”. У Мінцифрі заявляють, що це питання безпеки зв’язку під час війни, а не додаткової бюрократії.

Послуга в ЦНАП запрацювала з 3 лютого для фізичних осіб і ФОП. Для юридичних осіб усе відбувається онлайн через портал “Дія”. Варто зауважити, що верифікація стосується лише цивільних користувачів і бізнесу. Для Сил оборони вже працює окремий, захищений алгоритм, який не потребує цієї процедури.

Як зареєструвати Starlink фізичним особам і ФОП

Спершу потрібно підготувати дані свого Starlink. Їх можна знайти на коробці від термінала або в налаштуваннях акаунту Starlink:


  • KIT-номер (серійний номер комплекту), якщо є;
  • UTID — унікальний ідентифікатор антени, або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача Starlink (якщо маєте).

Далі — документи. Залежно від того, на кого оформлений термінал, візьміть із собою паспорт (ID-картку або книжечку) та РНОКПП.

З цим набором достатньо прийти до найближчого ЦНАПу й звернутися до адміністратора з проханням внести термінал Starlink до Whitelist. Послуга безкоштовна. Адміністратор перевіряє документи, приймає заявку — і після цього зазначений термінал офіційно потрапляє до білого списку та працює без обмежень.

Але є й ліміти. Без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати один термінал. Якщо принести самі пристрої, на одну людину дозволено внести до трьох терміналів.

Як зареєструвати Starlink бізнесу

Для компаній усе ще простіше — йти нікуди не треба, реєстрація відбувається онлайн через портал “Дія”. Для реєстрації потрібно заздалегідь підготувати:

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд
  • KIT-номер термінала (за наявності);
  • UTID або Dish ID;
  • номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Після цього компанія заходить на портал “Дія”, авторизується за допомогою КЕП юридичної особи та обирає послугу “Повідомлення про використання терміналів Starlink”. Дані про компанію система підтягне автоматично з реєстрів, а інформацію про термінали потрібно внести вручну.

Після перевірки заява підписується КЕПом і автоматично передається до Мінцифри.

Для юридичних осіб також діють обмеження: до 10 терміналів для звичайних компаній і без ліміту — для підприємств зі статусом критично важливих.

У Мінцифрі заявляють, що Whitelist для Starlink дозволяє закрити доступ до зв’язку ворогу й водночас зберегти стабільний, контрольований інтернет для українців — удома, у бізнесі та в критичній інфраструктурі.

Джерело: Мінцифри

Популярні новини

arrow left
arrow right
Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"
Тільки "Резерв+": Кабмін скасовує паперові документи про військовий облік
Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет із 6 Тбіт/с
Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Інтернет Starlink тепер коштує дешевше, ніж фіксований у Великій Британії
“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою
Telegram залишається головним джерелом новин в Україні: близько 90% серед молоді, популярніший за ТБ
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
В Україні запустили верифікацію Starlink через ЦНАП та "Дію"
Ринок нових авто в Україні: тріумф BYD та 14-місячний рекорд у листопаді
Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд
SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
Неверифіковані термінали Starlink не працюватимуть в Україні, — Федоров
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати