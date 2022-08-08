DreamWorks до кінця цього року відкриє початковий код рендереру MoonRay — він використовувався у «Поганцях» та «Коті у чоботях 2»

Студія DreamWorks за останні кілька років виклала у відкритий доступ первинний код деяких своїх технологій, і ось зараз підрозділ анімації готується долучитися до ініціативи з підтримки Open Source — до кінця 2022 року фірмова система рендерингу MoonRay з трасуванням променів доповнить список ПЗ з відкритим кодом.

Автори вже запустили окремий сайт, а код планують опублікувати згодом на GitHub під ліцензією Apache 2.0. Як зазначає The Hollywood Reporter, разом з кодом MoonRay студія DreamWorks також викладе у відкритий доступ фреймворк Arras, який використовується для організації розподіленого рендерингу.

«Ми раді поділитися з індустрією інноваціями та розробками за більш ніж 10 років існування кодової бази MoonRay з технологіями векторизованого, багатопотокового, паралельного та розподіленого рендерингу. Попит на рендеринг в глобальних масштабах зростає з кожним роком, і MoonRay збирається задовольнити ці потреби. Ми очікуємо, що база коду стане міцнішою завдяки участі спільноти, оскільки DreamWorks продовжує демонструвати свою підтримку Open Source». Ендрю Пірс, віце-президент DreamWorks із глобальних технологій

DreamWorks використовувала MoonRay у таких фільмах, як «Як приборкати дракона 3: Прихований світ», «Крудс: Нова ера» та «Поганці», а також у майбутньому мультфільмі «Кіт у чоботях: Останнє бажання».

Коли те чи інше пропрієтарне програмне забезпечення стає доступним широкому загалу — це завжди хороша новина. Чи зможуть віддані любителі створювати анімацію на рівні з якістю візуальних зображень DreamWorks, ще потрібно з’ясувати, але принаймні вони матимуть ще один корисний інструмент для цього. Зацікавлені можуть подати заявку на отримання раннього доступу до MoonRay або підписатися на оновлення на сайті проєкту.