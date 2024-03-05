Друга «Дюна» показала в Україні найкращий старт в історії Warner Bros. з початку війни — 32,6 млн гривень за перший вікенд

Фільм Дені Вільньова дебютував в українських кінотеатрах 29 лютого й у перші вихідні заробив 32,6 млн гривень, що стало абсолютним рекордом для фільмів Warner Bros. в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

«Дюна: Частина друга» також увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів Warner Bros. в Україні за всю історію і поступилася лише картинам «Дюна» 2021 року з 34,3 млн грн та «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» 2018 року з 39,2 млн.

Сума у 32,6 млн гривень не враховує допрем’єрні покази, які відбулися 28 лютого (наприклад, звіт про стартові збори у 33 млн грн для «Барбі» їх включав), тож потенційно друга «Дюна» обійшла в Україні й стрічку Ґрети Ґервіґ.

Загалом по світу у перші вихідні «Дюна: Частина друга» заробила $180 млн — на 50% більше, ніж перша частина. З них — $97 млн на міжнародному ринку і $81,5 млн у США, оформивши найкасовіший вікенд року в країні та найбільший з часів прем’єри концертного фільму Тейлор Свіфт торік у жовтні.

«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

На Rotten Tomatoes «Дюна: Частина друга» нині має досить високі оцінки — 93% від критиків і 95% від аудиторії.

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