«Дюна: Частина друга» заробила $180 млн у перші вихідні — на 50% більше, ніж перша частина

Гігантські піщані черв’яки доставили високобюджетний сиквел Дені Вільньова до вершин касових зборів.

У перші вихідні «Дюна: Частина друга» заробила $178,5 млн — $97 млн на міжнародному ринку і $81,5 млн у США, оформивши найкасовіший вікенд року в країні та найбільший з часів прем’єри концертного фільму Тейлор Свіфт торік у жовтні, зазначає Variety.

Напередодні прем’єри Warner Bros. скромно розрахувала стартові касові збори в США у $65 млн, тоді як решта прогнозистів давали оцінку у $80 млн.

Зазначається, що у Північній Америці фільм був особливо популярним в Imax та інших преміальних великих форматах — режисер обрав для другої «Дюни» плівку 70 мм, що забезпечує вищу деталізацію та реалістичність (до речі, знімали фільм об’єктивами українського виробництва).

Перша частина «Дюни» Дені Вільньова стала тріумфатором премії «Оскар-2022» і отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу. Загальні касові збори кінострічки складають $401,8 млн.

Виробництво сиквелу обійшлося у $190 млн — ще $100 млн витратили на просування (раніше прем’єру стрічки перенесли через страйки в Голлівуді, аби по завершенні актори могли взяти участь у рекламі). Варто зазначити, що початкові продажі квитків на «Дюну 2» перевершили показники оригінала на 50%.

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«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

На Rotten Tomatoes «Дюна: Частина друга» нині має досить високі оцінки — 93% від критиків і 95% від аудиторії. З нашою рецензією можна ознайомитись за посиланням:

Раніше Дені Вільньов сказав, що третя частина «‎Дюни» (яка нині пишеться) стане фінальною, а Тімоті Шаламе і Зендая заявили, що «‎зацікавлені» у продовженні.

Тим часом музичний байопік «Боб Марлі: Одна любов» сягнув $146 млн касових зборів у світі ($82,7 млн в США), а фільм Sony «Мадам Павутина» про фельдшерку-ясновидицю та підлітків з суперздібностями відзначився скромними заробітками у $91 млн (при бюджеті у $80 млн).

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