Другий дисплей E-ink для смартфона: невеликий рідер Xteink X4

Електронна книга Xteink X4 / Xteink

Електронна книга Xteink X4 кріпиться позаду Google Pixel 10 Pro чи іншого магнітного смартфона, і завдяки малому розміру здається природним аксесуаром для моделей з діагоналлю понад 6 дюймів.

Марк Янсен з Android Police описує свій досвід використання невеликої читалки. Журналіст зазначає, що якби це був просто другий дисплей смартфона, навряд він дозволяв би користуватися іншими магнітними аксесуарами. Але екранчик завжди можна зняті та під’єднати зовнішню батарею чи зарядний пристрій. На жаль, Xteink X4 не під’єднаний до телефона і функціонує як окремий пристрій, але в деяких ситуаціях це могло б бути перевагою.

Автор зазначає складніше керування файлами на рідері, порівняно з телефоном Android. З’єднання такого пристрою з ним допомогло б у цьому, також була б можливість завантажувати книжки. Проте власного заряду, ймовірно, вистачить надовше, також не відбудеться втрати інформації через від’єднання від смартфона.

Xteink X4 важить лише 74 г та має розміри 114 x 69 x 5,9 мм. Його дисплей має діагональ 4,3 дюйма та щільність пікселів 220 DPI. Екран не сенсорний, для використання потрібні дві фізичні кнопки перегортання сторінок. Пристрій працює на мікроконтролері ESP32 та має 128 МБ оперативної пам’яті.

Акумулятор має місткість лише 650 мАг, але Xteink стверджує, що його вистачить на 14 днів, якщо читати від однієї до трьох годин на день. Читалка також має порт USB-C для заряджання та карту microSD на 32 ГБ для зберігання електронних книг. Завантажувати їх доведеться через Wi-Fi або Bluetooth, підтримуються тільки файли EPUB та TXT, а також зображення JPG та BMP, які можна використовувати для відтворення корисної інформації, як календар тощо.

Ціна пристрою починається від $69, він доступний у чорному або білому кольорах. Офіційний магазин також пропонує магнітні чохли, магнітний ліхтарик, кільце для утримання, глянсовий або матовий протектор екрана.