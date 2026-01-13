Прогрес наочно: емулятор Apple Macintosh 68K працює на копійчаному чипі інтернету речей

Планшет M5Stack Tab5 з емулятором Apple Mac OS 8.1 / GitHub

З середини 1980-х років обчислювальна потужність комп’ютерів зросла у багато разів. Емулятор Apple Mac OS 8.1 з Macintosh 68K зараз працює на процесорі для побутової техніки.

Розробник amcchord портував популярний емулятор Apple Mac Basilisk II на 5” планшет для інтернету речей M5Stack Tab5 вартістю $60, котрий працює на однокристальному чипі ESP32-P4. Це не перша емуляція Mac 68K на мікроконтролерах, але, як зазначає Hackaday, стався значний крок вперед у продуктивності. Конкретніше, використаний RISC-процесор здатний забезпечувати обчислення на рівні Mac 68040 з OS 8.1.

Порт Basilisk II ESP32-P4 / M5Stack Tab5 привабливий для любителів емуляції Mac, оскільки це досить універсальна платформа. Сенсорний екран робить планшет майже універсальним пристроєм, до якого через USB також можна під’єднати клавіатуру або мишу. Комп’ютери Apple Mac першого десятиріччя відомі класичним виглядом моноблока з невеликим 9” монохромним екраном 512×342 пікселів. Для порівняння, IPS-дисплей Tab5 має роздільну здатність 640×360 та 8-бітний колір, зображення відтворюється з масштабуванням до 1280×720.

Процесор ESP32 відповідає рівню продуктивності Motorola 68040 з FPU (68881). Tom`s Hardware зазначає, що фактично він здатний працювати на рівні професійного Mac середини 1990-х. Однак ця реалізація обмежена максимумом 16 МБ пам’яті та використовує половину від наявних у пристрої 32 МБ. Цього достатньо для MacOS аж до версії 8.1, але продуктивність, зокрема, швидкість оновлення даних, буде обмежена. Чип працює на частоті 400 МГц, емулятор використовує одне його ядро ​​для відео та вводу/виводу, а друге — для інтерпретатора 68040 та інших низькорівневих системних функцій.

Для зберігання та обміну даними на планшеті можна використовувати образи накопичувачів чи та компакт-дисків, збережені на SD-карті. Окрім ОС та встановлених програм, на карті пам’яті зберігаються файли завантажувального ROM.