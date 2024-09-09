Другий сезон серіалу «Аркейн» вийде на Netflix в українському дубляжі

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Перший сезон «Аркейн», створений по грі League Of Legends, cтав кращим анімаційним серіалом 2021 року — другий дебютує вже в листопаді.

Останній трейлер, окрім оригінальної версії від Netflix, отримав відео з українським дубляжем на каналі Filmova — а отже і сам серіал можна буде нарешті подивитись українською (мова йде саме за другий сезон, однак, можливо, дубляж з’явиться і в першому).

«Аркейн» — це анімаційний серіал, створений за всесвітом гри League Of Legends. Його дія відбувається у двох вигаданих містах, аристократичному Пілтовері та Зауні з підземними нетрями, де мешкають бідняки та злочинці. Невдале пограбування лабораторії у першому спричиняє повернення до світу забороненої магії. Сюжет другого (і останнього, як було повідомлено в червні) сезону буде присвячений «ескалації конфлікту» між двома містами, а також долям двох роз’єднаних сестер Вей та Джинкс.

Творці серіалу — Крістіан Лінке та Алекс Йі, а до озвучування залучили Хейлі Стенфельд, Еллу Пурнел, Ріда Шеннона, Аміру Ванн, Міка Вінгерта та інших. В українському дубляжі можна почути голос Антоніни Хижняк (Мотря із «Спімайти Кайдаша»).

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