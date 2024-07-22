Новий трейлер другого сезону «Аркейн» — чемпіони League of Legends у шпигунській місії до лабораторії

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Netflix показав ще один трейлер другого сезону анімаційного серіалу «Аркейн», — точніше кліп, як його називають. Відео не розповідає багато про сюжет, натомість зосереджується на спробі Хаймердінгера та Екко проникнути до лабораторії.

Шанувальники «Аркейн», схоже, добре сприйняли відео. Його хвалять за взаємодію між персонажами та анімацію. Кліп створений на рівні першого сезону, і викликає у фанатів бажання побачити більше.

Перший сезон «Аркейн» вийшов на Netflix у 2021 році та отримав загальне схвалення. Серіал змогла сподобатися як фанатам League of Legends, так і тим, хто менше знайомий з грою. Другий сезон стане останнім для серіалу, але Netflix планує інші серіали за грою, тож фанатам буде за чим слідувати.

«У Зауні прокрастися в лабораторію — раз плюнути. Приготуйтеся до епічного завершення серіалу «Аркейн» із виходом сезон 2 в листопада, тільки на Netflix».

Новий сезон «Аркейн» має вийти в листопаді. Після схваленого критиками та нагородами першого сезону підтримати високий рівень другого стає важливішим та важчим завданням для творців серіалу. Згідно з Netflix, остання глава адаптації гри League of Legends показує «жахливу ескалацію» між містами Заун та Пілтовер і сестрами Ві та Джинкс. Екранізація League of Legends дебютувала на Netflix у 2021 році.

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Джерело: ComicBook

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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