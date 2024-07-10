Другий ступінь ракети Ariane 6 «засвітився» у Ростові — здається, його хотіла збити місцева ППО

Схоже, росіяни сплутали другий ступінь Ariane 6 з атакою українських сил і спробували знешкодити європейську ракету залпами ППО 🤡.

У небі над росією помітили незвичайне явище, яке викликало бурхливу реакцію місцевої протиповітряної оборони. Відео, розміщене в російських соціальних мережах, зафіксувало світловий об’єкт у формі кола та активність систем ППО.

Канал Alpha Centauri, який спеціалізується на космічній тематиці, припустив, що російські військові могли сплутати другий ступінь європейської ракети Ariane 6 з атакою українських сил. Така гіпотеза видається правдоподібною, з огляду на те, що напередодні відбувся запуск Ariane 6, і її другий ступінь дійсно був видимим у небі над Україною та у наших сусідів.

Нагадаємо, що другі ступені космічних ракет над Україною помічають не вперше: у травні українці спостерігали в нічному небі незвичайне світіння, яке нагадувало око з двома спіральними «рукавами». Згідно з поясненнями фахівців, це був другий ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX, запущеної з бази Ванденберг у Каліфорнії.

Про Ariane 6

Ariane 6 розробляли протягом кількох років за участю компаній Airbus і Safran. Ця ракета-носій покликана забезпечити Європі незалежний доступ до космосу, особливо важливий в умовах геополітичної напруженості та обмежених можливостей використання російських ракет «Союз».

«Ariane 6 є ключовим елементом космічних амбіцій Європи», — заявив Тоні Толкер-Нільсен, виконувач обов’язків директора з космічного транспорту ESA Європейське космічне агентство.

Перший політ Ariane 6 продемонстрував низку технічних досягнень, зокрема успішний перезапуск двигуна Vinci верхнього ступеня. Однак місія завершилася не зовсім за планом через технічну несправність, яка завадила виконати останній етап польоту.

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Попри це, Європейське космічне агентство (ESA) оцінює запуск як успішний і планує провести наступний політ до кінця року. Ariane 6 має амбітну програму з 29 запланованими місіями, включно з 18 запусками для розгортання супутникового інтернету Amazon Kuiper.

Джерело: Reuters, Alpha Centauri | Космос