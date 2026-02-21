tradfi
Новини Ігри 21.02.2026 comment views icon

Дві Far Cry, "кілька" Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Дві Far Cry, "кілька" Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft
Assassin's Creed 4: Black Flag / Ubisoft

Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо підтвердив розробку одразу двох нових ігор серії Far Cry та прокоментував майбутнє компанії на тлі реструктуризації, скорочень і критики щодо можливого кумівства. В інтерв’ю Variety очільник Ubisoft відповів на запитання про трансформацію бізнесу, кадрові втрати (лише за ніч компанія підтвердила скорочення ще 40 посад) і власну роль у подальшому розвитку видавця.


“Щодо Far Cry, очікування високі, і наразі ми маємо два дуже багатообіцяючі проєкти в розробці”, — заявив Ів Гіймо, не розкривши деталей.

Попередня частина, Far Cry 6, вийшла у 2021 році. Раніше з’являлися повідомлення, що наступна гра може запропонувати більш радикальне оновлення звичної формули серії.

Про Assassin’s Creed керівник повідомив, що компанія має “кілька проектів” у виробництві — як одиночних, так і мультиплеєрних. У 2022 році Ubisoft анонсувала низку майбутніх релізів, серед яких уже випущена Assassin’s Creed Shadows, натхненна відьомською тематикою Assassin’s Creed: Hexe та мультиплеєрний проєкт Assassin’s Creed: Invictus. Також очікується анонс ремейку Assassin’s Creed IV: Black Flag.


Окремий блок питань стосувався призначення сина Гіймо, Чарлі Гіймо, співгендиректором Vantage Studios — підрозділу, що керує ключовими франшизами, зокрема Far Cry та Assassin’s Creed. На закиди щодо кумівства Ів Гіймо відповів:

“Ubisoft була створена як сімейна компанія, і наша сильна спадщина допомагає нам мислити довгостроково, віддаючи пріоритет сталому зростанню, творчим амбіціям і наступності замість короткострокових циклів. Ця перспектива спрямовує наші рішення та допомагає нам будувати франшизи, команди й стратегії, які існуватимуть десятиліттями.

Я твердо переконаний, що Крістоф Дереннес і Чарлі є правильними лідерами як співгенеральні директори Vantage Studios. Вони мають взаємодоповнювальні сильні сторони й досвід, що робить їх добре підготовленими до цієї ролі. Їх призначення ґрунтувалося на їхніх навичках, досягненнях і відповідності посаді”.

Коментуючи скасування ремейку Prince of Persia: The Sands of Time, Гіймо не уточнив, на якому етапі перебував проєкт. Над ним працювали різні команди близько п’яти років, а акторка, яка, як вважалося, виконувала одну з головних ролей, повідомила, що втратила три роки роботи.

На тлі страйків і закликів до його відставки він заявив:

“Я повністю розумію законні занепокоєння наших команд у Франції та в усьому світі. Ubisoft проходить через масштабну фазу трансформації, яка впливає на нашу організацію, операції та культуру. Зміни такого масштабу природно викликають запитання і створюють напруження, особливо коли вони впливають на повсякденну роботу людей, і я це визнаю. Моє зобов’язання — слухати, відповідально керувати та підтримувати залученість наших команд. Водночас ми не можемо ігнорувати, що є частиною індустрії, яка стає дедалі більш конкурентною та вимогливою. Досягати рівня якості й амбіцій, яких очікують наші гравці, вимагає чіткої узгодженості, швидкості виконання та тісної співпраці. Рішення, які ми ухвалюємо, продиктовані цією реальністю.

Зараз мої основні пріоритети — це наша трансформація, забезпечення довгострокової фінансової стійкості Ubisoft і випуск ігор найвищого стандарту”.

CEO Ubisoft про Assassin’s Creed Shadows: припинили “годувати тролів” і швидко прибрали “фальшиві сварки” навколо гри

Спецпроєкти
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Джерело: ign

Популярні новини

arrow left
arrow right
Великий “перезапуск” Ubisoft: скасовано 6 і відкладено 7 ігор, далі — звільнення
Ubisoft скасувала 20+ ігор за останні 8 років
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
Ubisoft втратила 34% вартості за день і 95% за 8 років на тлі "реорганізації"
Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня
Майже 90% покупок онлайн в Україні відбувається зі смартфона: чого не вистачає користувачам
Поліція Нідерландів ув'язнила чоловіка, якому сама випадково надіслала конфіденційні файли
ШІ-бот на день "поклав" хмару Amazon, бо вирішив видалити й переписати код
Українська MaXon Systems залучила кошти американського інвестфонду: що відомо
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
Актор Ґеральта обрав кращий роман у The Witcher 3: Трісс та Єн "пролетіли”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати