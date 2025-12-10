Рімейку бути! Assassin's Creed 4: Black Flag з’явився на сайті PEGI з рейтингом 18+ і новою назвою

Assassin's Creed 4: Black Flag / Ubisoft

Геймери отримали перший реальний сигнал, що рімейк культового Assassin’s Creed Black: Black Flag таки розробляють. Європейська система вікових рейтингів PEGI засвітила на сайті назву Assassin’s Creed Black Flag Resynced з рейтингом 18+.

У картці згадується насильство, ненормативну лексику та ігрові покупки, помітили на форумі ResetEra. Такий самий рейтинг мав і оригінал, але от “ігрових покупок” раніше не було серед пунктів. PEGI зазвичай вказує платформи, дату релізу та розширений опис у картці, але зараз їх пропустили. Тож поки маємо лише факт існування сторінки та назву Resynced.

Ще один натяк на рімейк з’явився наприкінці минулого місяця. Користувач Reddit виклав фрагмент із таблиці локалізації Shadows, де було написано “Assassin’s Creed Black Flag Resynced — це твір історичної фантастики, створений різноманітною командою”. Там йшлося, що гра натхнена історичними подіями, людьми та місцями, в якій творча свобода використана для адаптації до інтерактивного формату. Тоді пост залишився майже непоміченим, а зараз про нього згадали.

До того ж на горизонті The Game Awards 2025, яка відбудеться ввечері 11 грудня. Геймери чекають новин про чимало ігор (але CDPR одразу нас розчарувала), а презентація це влучне місце для трейлера, якщо Ubisoft готує сюрприз. Тим більше, фанати давно побачили, що оригінальна Black Flag у Steam отримувала серверні оновлення. Хтось припускав, що це може бути технічна підготовка перед рімейком.

Інсайдери раніше писали, що система прокачування Black Flag матиме стиль Origins. Спорядження й характеристики героя можна буде покращувати, а бойова модель стане ближчою до Origins, Odyssey та Shadows. За чутками, реліз планували на початок 2026 року, але дата може змінитися. Проте офіційно гру не анонсувавали, хоча студія підтверджувала, що працює над рімейками старих частин серії.

Black Flag вже кілька років “гуляє” в інсайдерських витоках та чутках, а згадка про Resynced у PEGI поки що найбільший натяк за останній час. Окремо Ubisoft пообіцяла випустити безплатне DLC для Assassin’s Creed Mirage про стародавнє арабське місто-оазис. Доповнення анонсували на тлі угоди з дочірньою компанією Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, яка паралельно фактично викупає EA.

Джерело: Games Radar