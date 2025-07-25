Новини Ігри 25.07.2025 comment views icon

Ubisoft розкрила плани на Assassin’s Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ubisoft розкрила плани на Assassin’s Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
Assassin's Creed Shadows / Ubisoft

Ubisoft вирішила, що надалі робитиме з Assassin’s Creed Shadows — і одним з важливих пунктів стало перше велике доповнення до Assassin’s Creed Shadows — Claws of Awaji.

У доповненні з’явиться новий регіон — острів Авадзі, а також нова сюжетна лінія. Вона продовжить історію основної кампанії для тих, хто вже дійшов до фінальних титрів. Зокрема йдеться про сюжетну арку для героїв Наое і Ясуке. Окрім цього гравці отримають нове спорядження, здібності, костюми та ворогів.

Реліз доповнення, яке займе щонайменше 10 годин, заплановано на 16 вересня. Напевне від його тривалості режисер Dying Light знову почне глузувати. Claws of Awaji буде платним, але ті, хто оформив попереднє замовлення гри, отримають його безплатно. Нижче показано тизер до DLC, але поки що повноцінного трейлера немає.

Паралельно Ubisoft опублікувала літню дорожню карту оновлень Shadows. Вона включає ще два великі патчі до релізу DLC, перше з яких вийде за кілька днів — 29 липня. У ньому з’явиться режим New Game+ та збільшений максимальний рівень персонажа з 60 до 80. Крім цього, користувачі зможуть покращувати ранги Знань до 9 і 10 рівня. Розробники не забули і про оновлення для схованок, зокрема новий рівень покращення Кузні Хейдзі.

Того ж дня запуститься третій «Проєкт Анімус» — система щотижневих місій із безплатними винагородами. У ньому будуть нові ресурси, дані та ексклюзивні косметичні бонуси на тему Анімуса. Ubisoft наголосила, що попередні дві кампанії можна завершити пізніше або одразу перейти до нової.

New Game+ стане доступним після завершення останньої сюжетної місії. Гру можна буде пройти заново з початку або з моменту, коли Наое отримує сховище. Усі головні сюжетні події, карта та дошка цілей будуть скинуті, але гравці збережуть рівень персонажа, спорядження, навички та всі покращення бази. За повторне проходження фанати отримають від Ubisoft унікальні нагороди.

Ще одне оновлення, заплановане на початок вересня, сфокусується на підвищенні комфорту гри. Патч додасть перемотку часу доби, краще розвіювання туману на мапі після синхронізації та нові рівні покращення спорядження — аж до легендарного. Ще зроблять акцент на необмеженій частоті кадрів у кат-сценах на ПК. Крім того, очікуються виправлення стабільності та додаткові зручності, про які давно просили фанати серії.

Більше подробиць про Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji стане відомо 12 серпня під час AMA-сесії Ubisoft на Reddit. Попереднє велике оновлення додало сюжетну місію, історії персонажів і купу фіксів.

Джерело: Ubisoft

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