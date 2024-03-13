«Дике розчарування»: техменеджер каже, що інтернет «стагнує», як і дослідження космосу після 1970-х років

У вівторок виповнилось 35 років з моменту, коли відомий вчений-математик Тім Бернерс-Лі презентував своє бачення того, що згодом стане відомим як «Всесвітня павутина». Водночас головний технічний директор Akamai Роберт Блюмоф вважає, що після прориву і років розвитку, інтернет нині перебуває в стані стагнації.

«Наступні 35 років можуть бути диким розчаруванням», — сказав Блюмоф в інтерв’ю CNBC минулого тижня.

Він порівняв поточний стан інтернету з аерокосмічною промисловістю 1970-х років, інновації в якій зупинилися після випуску Boeing 747 та першої посадки на Місяці.

«Все це було в 60-х і 70-х роках», — зазначив Блюмоф. «Якби хтось заснув у 1975 році, а потім прокинувся й подивився на аерокосмічну сферу сьогодні, він був би шалено розчарований».

Блюмоф каже, що цілком можливо, що світ рухається в тому ж напрямку з телекомунікаціями.

«Можливо, ми вичерпали круту криву інновацій», — сказав він. «Можливо, ця крива пройшла повз нас. Можливо, ми прямуємо до плато. Закон Мура не діє».

Єдине, в чому Блюмоф вбачає розвиток на сьогодні, це ШІ. За його словами технологія може досягти значних успіхів у найближче десятиліття з появою генеративних алгоритмів. Однак навіть тоді штучному інтелекту, можливо, доведеться зробити крок назад, перш ніж стрибнути далеко вперед.

Водночас Блюмоф згадує й небезпеку моделей ШІ, зокрема в тому, що стосується порушення авторських прав.

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