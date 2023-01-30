Майстер-клас від хижака: дикий ведмідь зробив понад 400 селфі-знімків, позуючи перед камерою спостереження

Якщо ви почуваєте себе невпевнено перед фотооб’єктивом, беріть приклад з американського чорного ведмедя. Той, натрапивши на камеру спостереження, скористався ситуацією та отримав чотири сотні знімків у свій ведмежий фотоальбом.
Фахівці, часто спостерігають за дикою природою, за допомогою камер, які активуються рухом. Знімки використовують для картографування звичок і середовища проживання дикої природи, а також для моніторингу землекористування та потреб у захисті диких територій.
Подібні об’єктиви розмістили за межами міста Боулдер (Колорадо), бо місцевий ландшафт багатий на койотів, бобрів, гірських левів, чорних ведмедів тощо. І в одній з камер чиновники згодом натрапили на сюрприз — цілу фотосесію від одного з мешканців гірського парку.
З понад 580 відзнятих фото — чотири сотні належали чорному ведмедю. Схоже тварина відчувала себе досить впевнено під час незапланованої фотосесії, і наче справжня модель позувала у фас, профіль та “жартома” показала язика на камеру.
Більшість тварин не помічають камеру, але чиновники кажуть, що цього ведмедя вона дійсно захопила.
“У цьому випадку ведмідь особливо зацікавився однією з наших камер дикої природи та скористався нагодою, щоб зробити сотні “селфі”. Ці фотографії змусили нас сміятися, і ми думаємо, що й інших також”, — сказав представник організації “Open Space and Mountain Parks” Філліп Єйтс.
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Джерело: The Guardian