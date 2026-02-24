Американці масово знищують камери спостереження Flock

Flock Safety

У США громадяни масово знищують камери спостереження Flock, оскільки вони зчитують номера на автівках та допомагають міграційній службі ICE.





За інформацією автора статті “Blood in the Machine” Брайана Мерчанта, повідомлення про вихід з ладу та пошкодження камер Flock масово надходять з Лас-Меси у Каліфорнії. Буквально кілька тижнів тому міськрада узгодила продовження встановлення цих камер у місті, попри те, що більшість містян виступають проти цього рішення. Місцевий звіт демонструє, що більшість представників міськради виступали проти встановлення цих камер через занепокоєння жителів стосовно власної конфіденційності.

Інші випадки вандалізму ширяться від Каліфорнії та Коннектикуту до Іллінойсу й Вірджинії. В Орегоні 6 камер для сканування номерних знаків на стовбах були зрізані. Щонайменше одна з них була розмальована за допомогою балончика. Зловмисники навіть залишили записку: “Ха-ха-ха, отримайте по заслугах, ви, вистежуючі виродки”.

За даними проєкту DeFlock, який складає карти камер для реєстрації номерних знаків, У США наразі встановлено близько 80 тис. подібних пристроїв. Десятки міст вже відмовились від використання Flock. Деякі управління поліції заблокували доступ федеральним органам до власних ресурсів.

Flock — стартап з Атланти, який торік оцінювався у $7,5 млрд. Він займається виробництвом камер для реєстрації номерних знаків. Компанію неодноразово критикували за надання федеральній владі доступу до широкої мережі камер зчитування номерних знаків та до баз даних. Міграційна служба все частіше використовує ці дані для проведення рейдів на тлі жорсткої міграційної політики президента США Дональда Трампа.





Камери Flock дозволяють відстежувати переміщення людей та фіксують час переміщення. Flock стверджує, що не передає дані безпосередньо ICE, але повідомлення вказують на те, що місцева поліція надавала федеральній владі доступ до камер Flock та її баз даних.

Раніше ми писали, що китайська Anker платить за відео крадіжок з камер Eufy — реальні та інсценовані. Між тим з кінця минулого століття ведеться розробка відстежуючої технології типу “розумний пил”.

