«Дюна: Частина друга» відкриє прокат із зборами від $65 млн до $80 млн – аналітики

Майбутньому фільму «Дюна: Частина друга» приписують касові збори першого вікенду не менше $65 млн. Таку суму називають найпесимістичніші аналітики. Оптимісти вірять у збори $75-80 млн і навіть більше.

Якщо ці прогнози виявляться вірними, друга частина «Дюни» перевершить стартові касові збори першої частини на 59-83%. Нагадаємо, фільм «Дюна» на перший вікенд прокату у 2021 році зібрав $41 млн.

Касові збори «Дюни» «зіпсувала» пандемія. Продаж квитків на фільм був знижений через його постійну доступність на HBO Max під час пандемії. У випадку «Дюна: Частина друга» такого вже не буде. Квитки виставили на попереднє замовлення ще за 34 дні до старту прокату – 26 січня. І дані попередніх продажів вказують, що «Дюна: Частина друга» випереджає попередній продаж квитків на «Оппенгеймера».

Високі очікування також пов’язані з рекламною активністю Warner Bros. 24 січня у 52 кінотеатрах показали 10-хвилинний уривок із піщаними хробаками. Трейлери демонстрували в той же час, а також під час ігор плей-офф НФЛ. Це мало підштовхнути інтерес аудиторії та стимулювати оформляти попередні замовлення на квитки.

У тижні, що залишилися до старту прокату фільму, йому будуть присвячені додаткові маркетингові кампанії. Наприклад, сервіс продажу квитків Fandango вже почав демонструвати 6-хвилинний уривок, а починаючи з 23 лютого демонструватимуться ексклюзивні кадри «Дюни: Частина друга» на постерах Imax.

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Джерело: deadline