Дизайнери BMW долучилися до створення бюджетної лінійки смартфонів Infinix Note 40 5G Racing Edition

Протягом останніх кількох років кольорові смуги M від BMW неодноразово прикрашали телефони виробника нішевих пристроїв Iqoo, наприклад, моделі 9 Pro та 12 Legend Edition. Був також ексклюзивний для Південної Кореї Samsung Galaxy S23 Ultra M Edition, який також поставлявся в спеціальній коробці.

Цього разу команда дизайнерів BMW Group Designworks вирішила співпрацювати з іншим брендом – Infinix. Він пропонує бюджетні Android-пристрої переважно для регіонів Азії, Близького Сходу та Африки. Новий партнерський Infinix Note 40 Series Racing Edition був «створений як гоночний автомобіль».

За іронією долі, підрозділ BMW, найбільш відомий своїми гоночними автомобілями BMW M, не згадується. Однак ви знайдете невеликий синій, фіолетовий і червоний значок на виступі камери телефону.

Основним внеском BMW Group Designworks у дизайн смартфона є зовнішній вигляд Wings of Speed, який включає вдосконалений УФ-трансферний друк на задній панелі телефону з крихітними ребрами, які покращують утримання в руці. Повідомляється, що Note 40 Series Racing Edition буде створено з композитних матеріалів преміум-класу, а також матиме ексклюзивні шпалери та оболонку інтерфейсу, попередньо встановлену з коробки.

З технічної точки зору, Note 40 Series пропонує підтримку 5G, вигнутий AMOLED дисплей з частотою 120 Гц, магнітну зарядку та підтримку технології швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Також тут є 108-мегапіксельная камера з оптичною системою стабілізації зображення та акустика JBL. Виробник обіцяє випускати оновлення ОС протягом 3 років до версії Android 16.

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Ціна Infinix Note 40 5G Racing Edition починається з $225, а топова версія Note 40 Pro+5G Racing Edition оцінюється у $350.

Джерело: carscoops