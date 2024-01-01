Джордж Мартін розповів про анімаційні серіали навколо «Гри престолів» та похвалив «Блакитноокого самурая»

Творець «Гри престолів» Джордж Р. Р. Мартін звернув увагу на аніме Netflix «Блакитноокий самурай». У блозі він похвалив роботу Ембер Ноідзумі та Майкла Гріна. Перебуваючи у гарному настрої, Мартін також повідомив про заплановані анімаційні роботи у світі «Гри престолів».

«Блакитноокий самурай» дуже особливий, і він чудовий. Навіть якщо ви зазвичай не дивитеся аніме, спробуйте. Це приголомшливо. Якщо вам подобаються мої власні твори, я думаю, вам це сподобається», — написав Мартін.

«Так сталося, що ми з HBO маємо власні анімаційні проєкти, дія яких відбувається у світі «Пісні льоду та полум’я». Жоден із них ще не отримав зеленого світла, але я думаю, що ми наближаємося до наступного кроку з кількома з них».

Батько Вестероса розповів, що, на жаль, два з чотирьох проєктів були «відкладені». Хоча він продовжує працювати над ще двома анімаційними проєктами, які залишилися, Мартін також розповів про те, що його раніше анонсований серіал «Морський змій» також буде перетворений на анімацію.

«Ми перенесли «Дев’ять подорожей», наш серіал про легендарні подорожі «Морського змія», з живих дій на анімацію. Цей крок я повністю підтримую. Бюджетні обмеження, ймовірно, зробили б живу версію надзвичайно дорогою, оскільки половина шоу відбувалася в морі, і необхідність щотижня створювати інший порт, від Дрифтмарка до Ліса, Островів Василіска, Волантіса та Карта… ну, далі й далі й далі. Там є цілий світ. І ми маємо набагато більше шансів показати це все за допомогою анімації. Тож у нас зараз три анімаційні проєкти».

Назви та сюжети двох інших мультсеріалів залишаються в таємниці. Протягом багатьох років повідомлялося про численні проєкти навколо «Гри престолів», від «Блошиного дна» до серіалу «10 000 кораблів» та інших. Тим часом прем’єра другого сезону серіалу «Дім дракона» запланована на початок літа 2024 року.

Джерело: Variety