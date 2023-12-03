Новини Кіно 03.12.2023 о 08:00 comment views icon

«Дім дракона»: у трейлері другого сезону приквелу «Гри престолів» війна та багато коронованих осіб

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

«Дім дракона»: у трейлері другого сезону приквелу «Гри престолів» війна та багато коронованих осіб

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Вийшов перший трейлер другого сезону серіалу «Дім дракона», приквелу «Гри престолів», у якому розповідається про криваву та жорстоку війну. «Дім дракона» вийде на HBO влітку 2024 року.

Трейлер починається зі слів Отто Хайтауера: «протягом годин після смерті короля Візеріса були допущені помилки». Загалом сюжет серіалу можна вважати відомим, оскільки він базується на вже написаних книгах Джорджа Мартіна. Нові вісім епізодів, які складатимуть другий сезон «Дому Дракона», справді покажуть нам початок жорстокої громадянської війни між Таргарієнами, яка стане відомою як «Танець драконів».

HBO Max представив нових учасників серіалу, серед яких Клінтон Ліберті в ролі Аддама з Халла, Джеймі Кенна в ролі сера Альфреда Брума, Кіран Бью в ролі Г’ю, Том Беннетт в ролі Ульфа, Том Тейлор в ролі лорда Крегана Старка та Вінсент Ріган в ролі сера Рікарда Торна. Раніше анонсований новий акторський склад другого сезону включає Абубакара Саліма в ролі Аліна з Халла, Гейл Ранкін в ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокса в ролі сера Гвейна Хайтауера та Саймона Рассела Біла в ролі сера Саймона Стронга.

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Також були опубліковані нові постери, які ви бачите на обкладинці, з Елісент Хайтауер у виконанні Олівії Кук та Рейнірою Таргарієн, втіленою Еммою Д’Арсі – двома колишніми найкращими подругами, які тепер керують двома ворожими таборами, що змагаються за Залізний трон.

Офіційної дати виходу другого сезону «Дому Дракона» ще нема, нові матеріали називають як вікно релізу літо 2024 року.

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Джерело: IGN

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