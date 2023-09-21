Джордж Мартін та інші письменники позиваються до OpenAI щодо використання їхніх творів для навчання ШІ

Джордж Мартін та низка інших відомих авторів подали позов до OpenAI. Письменники стверджують, що їхні роботи, захищені авторським правом, використовувалися без дозволу для навчання штучного інтелекту. До колективного позову серед інших приєдналися Джон Грішем, Майкл Коннеллі та Джоді Піколт.

У скарзі автори стверджують, що OpenAI скопіював їхні роботи «гуртом, без дозволу чи розгляду». Позивачі стверджують, що компанія включила їхні роботи у великі мовні моделі, «алгоритми, призначені для виведення текстових відповідей на підказки та запити користувачів, котрі виглядають як людські».

«Генеративний штучний інтелект – це величезне нове поле для багаторічної експлуатації авторів контенту Кремнієвою долиною. Автори повинні мати право вирішувати, коли їхні роботи використовувати для «навчання» ШІ. Якщо вони вирішать погодитися, вони повинні отримати відповідну компенсацію».

Згідно з позовом, після запиту ChatGPT OpenAI точно згенерував коротке викладення творів Грішема «Камера», «Клієнт» і «Фірма», а також склав детальний план наступної частини «Короля правопорушень». Остання включала твір «Королівство наслідків», у якій використовувалися персонажі з наявної книги. ChatGPT зробив те саме для «Останнього присяжного», а також створив точний короткий виклад «Судочинців» Грішема. Як зазначено, ChatGPT не міг би створити цей матеріал, якби не навчався на його творах.

Автори позову вимагають судової заборони на використання їхніх творів у великих мовних моделях без дозволу та відшкодування збитків. Це не перший такий позов літераторів. У липні Сара Сільверман та двоє інших авторів подали скаргу на OpenAI та Meta за порушення авторських прав.

Відомий американський медійний бізнесмен Баррі Діллер зараз займається організацією позову від імені видавців. Терренс Харт, головний радник Асоціації американських видавців, зазначив:

«Ми погоджуємося, що несанкціоноване використання літературних творів розробниками штучного інтелекту створює серйозні питання щодо законодавства, які не можна просто відкинути, стверджуючи, що технологія є “інноваційний”. Інноваційний для кого? Якою ціною? За якими правилами? Ми будемо уважно стежити за позовом».

Джерело: Deadline