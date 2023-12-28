Кастомний процесор AMD Van Gogh зі Steam Deck деталізували в мережі

Ютубер High Yield зняв глибокий аналіз 7-нм процесора Van Gogh APU з оригінальної Steam Deck. Van Gogh (кодова назва Aerith) від Valve — це розроблений AMD і виготовлений за 7-нм техпроцесом TSMC процесор.

Він містить чотири ядра Zen 2 і вісім обчислювальних блоків (CU) RDNA 2, що є відносно малопотужним порівняно з основними процесорами Ryzen для ноутбуків. Van Gogh не доступний для жодної компанії, тому майже ексклюзивно використовується в Steam Deck, передає Tom’s Hardware.

Van Gogh має площу 162 мм², при цьому шини пам’яті LPDDR5 займають близько 9%, ядра CPU — 12%, а ядра GPU — 11%. Слід зазначити, що самі ядра GPU складають лише приблизно половину всього графічного процесора. Різні функції та компоненти графічного процесора разом узяті мають приблизно такий самий розмір, як і вісім процесорних блоків RDNA 2.

Разом з контролером пам’яті та іншими компонентами, пов’язаними з графічним процесором, ці частини складають лише половину від загального розміру Van Gogh. Компоненти вводу/виводу для USB-портів і можливості відображення містяться в іншій половині, але на знімках матриці видно, що залишилося багато неврахованих ділянок.

13% простору APU Van Gogh присвячено компоненту, який автор спочатку не зміг ідентифікувати, але вважає, що це рушій обробки комп’ютерного зору (CVPE), який використовується всередині AR-гарнітури Magic Leap 2.