Electronic Arts вивчає розміщення реклами в іграх AAA — попереднє замовлення за $70 не врятує від неї

Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон підтвердив, що компанія розглядає можливість розміщення реклами в іграх AAA — які гравці купують заздалегідь приблизно за $70. Ерік Шерідан з Goldman Sachs запитав Вілсона про рекламні вставки в іграх, на що той відповів: «Реклама має можливість стати суттєвою рушійною силою нашого зростання … наразі у нас в компанії є внутрішні команди, які намагаються впроваджувати дуже продумані втілення в наші ігри».

Реклама в іграх є очікуваною на тлі зростання інвестицій в ігрову індустрію. Деякі гравці вважають реклама відволіканням, але інші сприймають спокійно, якщо вона розміщується природно та ненав’язливо — не лізе в обличчя, не блокує ігровий контент та не перериває гру. Втім, більшість ігор обходяться без неї. Її поява буде в цілому незвичною для гравців і навряд чи викличе їхнє захоплення. В історії комп’ютерних ігор внутрішньоігрової реклами було небагато, хоча спроби її додати не припинялися з 1970-х років.

EA має у своїй доробці кілька випадків поганої реклами в іграх. У 2020 році компанія розмістила повноекранну внутрішньоігрову рекламу серіалу The Boys в UFC 4. Гравці вкрай погано сприйняли це — реклама заважала грі та незабаром була видалена.

Need for Speed: Underground 2 від EA 2004 року відома своєю внутрішньоігровою рекламою, розміщеною на щитах у всьому відкритому світі. Дехто стверджує, що це навіть додає їй реалізму. Щити представляли реальні компанії, такі як Best Buy, Burger King і Cingular.

Також рекламу спробували у Need for Speed ​​Carbon та Battlefield 2142. У 2008 році гра EA Burnout Paradise містила політичну рекламу про Барака Обами, тоді кандидата на президентських виборах у США.

Джерело: Tom`s Hardware