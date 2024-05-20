Starfield перетворили на «Зоряні війни» за допомогою 100+ модів — «гра мрії» про мандалорця

Starfield отримала неоднозначну реакцію гравців, але сильна сторона ігор Bethesda — можливість перетворити їх модами на… практично все, що завгодно. Саме це і зробив ютубер DeityVengy, котрий за допомогою понад 100 модів зробив зі Starfield «гру мрії» про «Зоряні війни». Така собі компенсація за скасовану EA гру Respawn Entertainment про мандалорця.

Ентузіаст використав всю потужність модів, щоб перетворити Starfield на круту гру про мандалорця. У ній є протагоніст у мандалорських обладунках, який замінив наявну головного героя, багато рас прибульців із «Зоряних воєн», відповідна зброя, персонажі, предмети та деталі світу. Доданий користувацький інтерфейс на тему «Зоряних воєн» для кращого занурення. У відео можна побачити бій за участі AT-ST, імперських штурмовиків та багато іншого. Рух за допомогою ранця те стрільба під час нього, наявні у Starfield, дуже добре підходять для відтворення мандалорського способу дій.

DeityVengy каже, що додав готові моди «Зоряних воєн» для Starfield як основу, а потім редагував те що вийшло. Для зацікавлених виклав свою збірку модів на Google Диск.

«Це величезна робота, яка все ще триває. Щодня я знаходжу один-два моди, які можна додати до цього, а також нові моди, які випускаються щодня. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що може дати майбутній Creation Kit від Bethesda».

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У лютому EA оголосила, що закриває ранню розробку шутера про «Зоряні війни», щоб сфокусуватися на власних брендах та підтримці наявних ігор. Про цю гру відомо небагато, але, за чутками, у ній був герой-мандалорець.

EA справді розробляє кілька відеоігор Star Wars, зокрема Star Wars: Jedi 3 та стратегію Star Wars, але серед них наразі немає жодної гри про мандалорців. Bethesda повідомила, що Starfield отримає оновлення редактор модів Creation Kit, однак невідомо, коли це станеться.

Джерело: IGN