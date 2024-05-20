«Гамбіт королеви» — український трейлер драми про династію Тюдорів з Джудом Лоу та Алісією Вікандер

Фільм екранізує однойменний бестселер Елізабет Фрімантл про таємниці королівського двору Тюдорів часів юності майбутньої королеви Єлизавети I.

«Королева Кетрін Парр — шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII — залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається король. Він переслідує кожного, хто може стати на заваді його абсолютній монархії. Коли її подругу дитинства спалюють — Кетрін опиняється за крок до прірви. Усі чекають: чи зробить Королева помилку, чи вчинить Генріх криваву розплату? Заради виживання та сподівань на краще майбутнє Кетрін має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя».

Роль Кетрін Парр зіграла оскароносна Алісія Вікандер («Ex Machina»), а Генріха VIII — Джуд Лоу («Молодий папа», «Капітан Марвел»). Також серед акторського складу з’являться Едді Марсан («Джентльмени»), Саймон Рассел Біл («Тор: Любов і грім»”), Ерін Доерті («Корона»), Сем Райлі («Чаклунка») та донька Кейт Вінслет Міа Тріплтон.

Зрежисував «Гамбіт королеви» Карім Айноуз («Невидиме життя Евридіки Гужман»), а художником по костюмах виступив Майкл О’Коннор, який працював над «Герцогинею» і був відзначений премією «Оскар».

«Гамбіт королеви» вже дебютував на Каннському кінофестивалі, а в український прокат вийде з 13 червня.