Видання Consumer Reports опублікувало великий рейтинг надійності транспортних засобів, результати якого кидають тінь на надійність електромобілів та плагін-гібридів (що можуть підзаряджатися від мережі). Згідно з дослідженням, електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж ті, що працюють на бензині або дизелі, а плагін-гібриди — на 146%. Цифри відображають труднощі галузі з відносно новою технологією, хоча зі звичайними гібридами ситуація краща.

В рамках дослідження зібрали дані про 330 000 автомобілів, передає Engadget. Дані публікації включають моделі з 2000 по 2023 рік. CR дослідив 20 «проблемних зон», включаючи відносно незначні проблеми, такі як скрип гальм або недоліки обшивки салону, а також більш проблемні, пов’язані з трансмісією, двигуном або батареєю електромобіля. Кількість потенційних проблемних зон залежить від типу: в автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) їх 17, в електромобілів — 12, у традиційних гібридів — 19, а у плагін-гібридів — всі 20.

Видання об’єднало дані з власними випробуваннями на трасі, результатами опитування власників та інформацією про безпеку. Потім вони були усереднені, щоб присвоїти кожному бренду числовий бал (за 100-бальною шкалою).

Традиційні гібриди мали хороші результати: дослідження показало, що вони страждають на 26% менше, ніж автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. CR виділив найнадійніші бренди в цьому сегменті, серед яких UX і NX Hybrid від Lexus та Camry Hybrid, Highlander Hybrid і RAV4 Hybrid від Toyota.

Довший список проблемних місць гібридів, що підзаряджаються від мережі (PHEV), призвів до виникнення на 146% більше проблем, ніж у традиційних автомобілів. Chrysler Pacifica отримав жахливі 14 балів зі 100, як і Audi Q5. BMW X5, Hyundai Tucson і Ford Escape, отримали «середній» бал надійності.

Повністю електричні автомобілі та позашляховики — транспортні засоби, якими більшість автовиробників прагнуть заповнити свої дилерські центри до 2030 року, — мають посередні середні бали: 44 і 43 відповідно. Електричні пікапи, отримали найгірший результат в групі — в середньому 30 балів.