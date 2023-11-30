Новини Авто 30.11.2023 о 11:47 comment views icon

Електромобілі менш надійні за авто з ДВЗ, — дослідження Consumer Reports

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Електромобілі менш надійні за авто з ДВЗ, — дослідження Consumer Reports

Видання Consumer Reports опублікувало великий рейтинг надійності транспортних засобів, результати якого кидають тінь на надійність електромобілів та плагін-гібридів (що можуть підзаряджатися від мережі). Згідно з дослідженням, електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж ті, що працюють на бензині або дизелі, а плагін-гібриди — на 146%. Цифри відображають труднощі галузі з відносно новою технологією, хоча зі звичайними гібридами ситуація краща.

Електромобілі менш надійні за авто з ДВЗ, — дослідження Consumer Reports

В рамках дослідження зібрали дані про 330 000 автомобілів, передає Engadget. Дані публікації включають моделі з 2000 по 2023 рік. CR дослідив 20 «проблемних зон», включаючи відносно незначні проблеми, такі як скрип гальм або недоліки обшивки салону, а також більш проблемні, пов’язані з трансмісією, двигуном або батареєю електромобіля. Кількість потенційних проблемних зон залежить від типу: в автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) їх 17, в електромобілів — 12, у традиційних гібридів — 19, а у плагін-гібридів — всі 20.

Видання об’єднало дані з власними випробуваннями на трасі, результатами опитування власників та інформацією про безпеку. Потім вони були усереднені, щоб присвоїти кожному бренду числовий бал (за 100-бальною шкалою).

Електромобілі менш надійні за авто з ДВЗ, — дослідження Consumer Reports

Традиційні гібриди мали хороші результати: дослідження показало, що вони страждають на 26% менше, ніж автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. CR виділив найнадійніші бренди в цьому сегменті, серед яких UX і NX Hybrid від Lexus та Camry Hybrid, Highlander Hybrid і RAV4 Hybrid від Toyota.

Вакансії

Delivery Manager (11/2023) PLANEKS

Team lead CSR ENG (Dedicated Team) #17 WOW 24-7.io

Junior Angular Developer Hygge Software

Lexus UX, рідкісний плагін-гібрид, який отримав високі бали в опитуванні.
Lexus UX, рідкісний плагін-гібрид, який отримав високі бали в опитуванні.

Довший список проблемних місць гібридів, що підзаряджаються від мережі (PHEV), призвів до виникнення на 146% більше проблем, ніж у традиційних автомобілів. Chrysler Pacifica отримав жахливі 14 балів зі 100, як і Audi Q5. BMW X5, Hyundai Tucson і Ford Escape, отримали «середній» бал надійності.

Повністю електричні автомобілі та позашляховики — транспортні засоби, якими більшість автовиробників прагнуть заповнити свої дилерські центри до 2030 року, — мають посередні середні бали: 44 і 43 відповідно. Електричні пікапи, отримали найгірший результат в групі — в середньому 30 балів.

2024 Tesla Model 3
2024 Tesla Model 3
Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати