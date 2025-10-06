Новини Авто 06.10.2025 comment views icon

Електричний Mercedes загорівся під час заряджання: гасили 19 машин та 57 пожежників, евакуювали багатоповерхівку

Вадим Карпусь

Пожежа в Південній Кореї за участю електричного Mercedes Benz / Gyeonggi Fire and Disaster Headquarters

В Південній Кореї знову заговорили про безпеку електромобілів після того, як електричний Mercedes-Benz загорівся під час заряджання у місті Сувон.

Популярність електромобілів у світі швидко зростає, і разом з цим збільшується кількість інцидентів, пов’язаних із ними. У випадку в Сувоні пожежа сталася у підземному паркінгу під 15-поверховим житловим будинком і спричинила евакуацію мешканців.

За офіційними даними, займання почалося близько 8:04 ранку, після чого вогонь перекинувся ще на три автомобілі, припарковані поруч. Для боротьби з полум’ям на місце інциденту виїхали 19 пожежних машин і 57 рятувальників. Завдяки використанню спеціальної вогнестійкої ковдри для електромобілів пожежу вдалося локалізувати менш ніж за годину, а повністю ліквідувати — о 10:16 ранку.

Жертв унаслідок інциденту немає, проте один працівник житлового комплексу надихався димом і потребував медичної допомоги.

Автомобіль перебував на підзарядці, але про причину пожежі наразі не повідомляють. Влада проводить розслідування, щоб встановити точну причину займання. Яка саме модель Mercedes-Benz постраждала, поки теж не уточнюють.

Це вже другий подібний випадок із електромобілями Mercedes-Benz у Південній Кореї за короткий час. У серпні 2024 року в Інчхоні електричний седан Mercedes-Benz EQE, який не заряджався на момент інциденту, спричинив масштабну пожежу в підземному паркінгу, знищивши понад 140 автомобілів. Після цього уряд країни почав обговорення нових, суворіших вимог до безпеки електромобілів і батарейних систем.

Попри гучні інциденти, пожежі електрокарів трапляються набагато рідше, ніж у автомобілів із бензиновими двигунами. За статистикою Fire Statistics, ймовірність займання електромобіля у 60 разів нижча, ніж у звичайного авто з ДВЗ. Для порівняння, Tesla повідомляє, що у період із 2012 по 2023 рік на 135 млн миль (217 млн км) пробігу припадав лише один випадок загоряння її машин.

Джерело: notebookcheck

