Emergency SOS — функція екстреного супутникового зв’язку для iPhone 14 — вже доступна у Європі (в Україні поки ні)

Власники iPhone 14 у Франції, Німеччині, Ірландії та Великій Британії тепер можуть використовувати екстрений зв’язок через супутник, якщо зникне стільниковий зв’язок або Wi-Fi.

Emergency SOS — нова функція безпеки, представлена в iPhone 14, яка дозволяє користувачам зв’язуватися зі службами екстреної допомоги, коли у них немає звичайного стільникового зв’язку чи сигналу Wi-Fi. Функція була запущена в США та Канаді минулого місяця, а на сьогодні вже доступна й у Франції, Німеччині, Ірландії та Великій Британії.

У надзвичайних ситуаціях власники iPhone можуть зв’язатись через повідомлення (не телефонні дзвінки) з екстреними службами. Після того, як звичайним способом попросити про допомогу не вийде, iPhone 14 запропонує “Повідомити про надзвичайний стан” і надасть вам анкету для збору інформації про ситуацію.

Відповіді на анкету будуть надіслані разом із вашим місцем перебування, висотою над рівнем моря, рівнем заряду акумулятора iPhone і вашим медичним паспортом (якщо він є). Також можна сповістити контакти, які ви обрали для повідомлення про екстрені випадки.

“Служби екстреної допомоги зможуть краще виконувати свою роботу завдяки отриманій інформації. Зрештою, це допоможе врятувати життя”, — каже президент Британської асоціації співробітників громадської безпеки Джон Ентоні.

Журналісти The Verge, які випробували функцію нещодавно у парку в Брукліні, кажуть, що Emergency SOS спрацював добре. Зазначається, що надсилання повідомлень може зайняти хвилину або більше, залежно від сигналу між телефоном і супутником. Також можна поділитися своїм місцеперебуванням з друзями та родиною через супутник за допомогою програми Find My, навіть не в екстрених ситуаціях.

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Apple стверджує, що функція Emergency SOS буде запроваджена у більшій кількості країн наступного року. При купівлі сумісного iPhone (включно з моделями 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max) функція буде доступна безплатно протягом двох років — щодо того, яку ціну встановлять після завершення терміну, інформації поки немає.

Для ознайомлення з функцією — жителі Європи, США та Канади можуть використати демонстраційний режим. Щоб отримати доступ до нього, оберіть “Параметри” — “Екстрений дзвінок SOS” — “Екстрений дзвінок SOS через супутник” — “Спробувати демоверсію”.

Вам покажуть короткий огляд того, як працює функція, а потім ви зможете тимчасово відключити стільниковий зв’язок, щоб спробувати під’єднатися до супутника. Після цього можна взяти участь у пробній розмові нібито зі службами екстреної допомоги.

Як альтернативу можна розглянути супутниковий комунікатор InReach Messenger від Garmin, який дозволяє надсилати та отримувати текстові повідомлення поза зоною покриття стільникового зв’язку. Акумулятор InReach Messenger обіцяє забезпечити до 28 днів автономної роботи при налаштуваннях за замовчуванням. Пристрій також має рейтинг IPX7 – тобто зможе пережити перебування у воді на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин.

Однак усі функції inReach Messenger – платні. Найдешевша місячна підписка коштує 15 доларів, проте ціна може сягати 65 доларів, якщо ви хочете отримати необмежену кількість текстових повідомлень і дуже короткі інтервали відстеження (2+ хвилини). Сам комунікатор коштує 300 доларів.