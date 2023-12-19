«Еммануель» (18+) — перший погляд на Ноемі Мерлан в еротичній драмі Одрі Діван

Фільм, натхненний персонажем і світом письменниці Еммануель Арсан, за сценарієм Ребеки Злотовськи («Діти інших людей‎»), знімали у Парижі та Гонконзі.

Головну жіночь роль у першій англомовній версії фільму «‎Еммануель» зіграє Ноемі Мерлан («Портрет дівчини у вогні»), а чоловічу — Вілл Шарп («Білий лотос»). Також серед акторського складу відзначились двічі номінантка на «Оскар» Наомі Воттс («Малхолланд Драйв»), Джеймі Кемпбелл Бовер («Дивні дива»), Чача Хуан («‎Паперовий будинок») і Ентоні Вонг («Infernal Affairs»).

Деталі сюжету тримають в таємниці, однак відомо, що екранізація режисерки Одрі Діван відрізнятиметься від «‎Прощавай, Еммануель» — прибуткового та культового фільму 1977 року, у якому роль дружини французького дипломата, яка вирушає в сексуальну подорож, зіграла Сільвія Крістель.

Інший відомий фільм Діван «Подія», який розповідав про незаконний аборт молодої жінки в 1960-х роках, отримав «Золотого лева» на Венеціанському кінофестивалі 2021 року. Ноем Мерлан відзначена премією «Сезар» і нещодавно мала англомовний дебют у фільмі «Тар» із Кейт Бланшетт.

Джерело: Deadline