banner
Новини Технології 24.02.2026 comment views icon

Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Пристрій молекулярно-променевої епітаксії, який використовує сонячне світло для розщеплення води/Brenda Ahearn/Michigan Engineering, Communications and Marketing

Дослідники з Мічиганського університету розробили квантовий матеріал для виробництва водню лише з використанням сонячного світла та води.


У власному дослідженні науковці розв’язали проблеми фотокаталітичного розщеплення води для отримання екологічно чистого водню. У рамках випробувань їхні екситонні квантові надґратки продемонстрували ефективність у виробництві водню.

Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Структурні характеристики надграток/Nature Energy

Водневе паливо має величезний потенціал, пов’язаний зі скороченням шкідливих викидів, оскільки під час спалювання виділяє лише водяну пару. У майбутньому воно підтримуватиме роботу важкої техніки, зокрема, вантажівок, потягів та кораблів, а також системи промислового опалення й децентралізовані системи електрозабезпечення. Водночас традиційні методи виробництва водню базуються на спалюванні викопного палива, що знижує екологічні переваги.

Фотокаталітичне розщеплення води використовує сонячне світло для проведення хімічної реакції. Дослідники з Мічиганського університету розв’язали давню проблему низької ефективності фотокаталізаторів під час розщеплення молекул води на водень та кисень. Науковці розробили екситонні квантові надґратки, що складаються з ультратонких шарів нітриду галію та нітриду індію-галію. Ці шари утворюють періодичну структуру, яка покращує оптоелектронні властивості. У підсумку дослідники переконались, що ці матеріали можуть розщеплювати воду та виробляти чистий водень з високою ефективністю.


Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Демонстрація масштабування та застосування на відкритому повітрі/Nature Energy

Проведені дослідження продемонстрували ефективність перетворення сонячної енергії у водень на рівні 3,16% в умовах навколишнього середовища за концентрованого сонячного світла, а також в середньому на 1,64% за демонстраційних випробувань на відкритому повітрі за інтенсивністю сонячного світла, яка у 204 рази перевищувала початкову.

“Виробництво екологічно чистого водню безпосередньо з сонячного світла і води стало перспективним шляхом для досягнення вуглецевої нейтральності та екологічної стійкості. Однак неефективне використання фотогенеруючих носіїв заряду у фотокаталізаторах знижує ефективність перетворення сонячної енергії у водень. Ми демонструємо використання екситонних квантових надґраткових структур, що складаються з нітриду галію та нітриду індію-галію нанометрового масштабу, для ефективного управління зарядом при фотокаталітичному повному розщепленні води”, — пояснюють дослідники.

Вони використали ефект Штарка, обмежений квантовими силами, щоб подовжити час існування фотогенерованих непрямих екситонів — пар електронів і дірок, пов’язаних кулонівською взаємодією. І хоча продемонстрована ефективність є значним прогресом, її все ще недостатньо для широкого комерційного застосування. Однак дослідження демонструє потенціал квантових надґраток у фотокаталітичних системах.

Подальші вдосконалення можуть підвищити ефективність та надихнути на створення аналогічних розробок для інших матеріалів. Подальші досягнення можуть допомогти уникнути найгірших наслідків кліматичних змін внаслідок переходу на відновлювані джерела енергії.

До цього ми писали, що у США запрацював перший ядерний реактор, що виробляє енергію, водень та чисту воду. Водночас Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах будують в Південній Кореї

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Ядро Землі може ховати до “45 океанів” водню
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
На шляху до ядерного синтезу: вперше у світі плазму утримували за допомогою маглеву
Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Новий 3D-принтер друкує електродвигун одним циклом по 50 центів за "штуку”
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Американці масово знищують камери спостереження Flock
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати