Ентузіаст запустив Half-Life 2 на Raspberry Pi 4 і Apple M2 Macbook Air, щоб довести працездатність гри з рушієм Source на платформі ARM

Грі Half-Life 2 ще далеко до досягнень Doom, яку вже запускали на картоплині та на картонній коробці. Для запуску другого Half-Life поки що потрібне більш просунуте обладнання – ентузіаст вирішив перевірити її працездатність на Raspberry Pi 4. Гра «гальмувала», але працювала цілком стабільно.

Відео, розміщені на Reddit показують роботу Half-Life 2 на Raspberry Pi 4 та Apple M2 Macbook Air. Користувач zbios каже, що мета демонстрації – побачити, чи може рушій Valve Source працювати на платформі ARM.

На Raspberry Pi 4 гра працює не дуже швидко. Модеру вдалося досягти 15-20 кадрів за секунду. У процесі застосовувалися налаштування між низькими та високими при роздільній здатності 720p. У режимі 1080p FPS зменшується до 10 кадрів в секунду. Попри низьку продуктивність, гра на движку Source виявилася цілком стабільною та працездатною в ОС Linux для ARM – що і потрібно було довести.

Проєкт став можливий завдяки витоку вихідного коду Team Fortress 2 у 2018 році, що призвело до того, що актуальна на той час версія рушія Valve з’явилася у вільному доступі на GitHub. Код виявився працездатним на всіх ОС для ARM, крім Windows, що дозволило zbios перенести Half-Life 2 на Raspberry Pi 4.

Ентузіаст згодом адаптував свою збірку для процесора Apple M2. Гра працювала на ньому набагато краще, що й не дивно. Кількість кадрів сягала 300-400 на секунду. Відповідно до zbios, подібне перетворення Portal також можливе, але коментарі на сторінці GitHub вказують на те, що Garry’s Mod недоступний для цієї мети через специфічну модифікацію рушія.

Успішні демонстрації порушують питання про те, чи зможе Valve у майбутньому запропонувати у Steam версії ігор на Source для ARM. До переліку таких ігор могли б увійти DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive і Portal 2. Можливо, ці ігри надалі будуть додані до великого списку тих, що вже працюють на системній логіці Apple Silicon. Крім того, у 2018 році NVIDIA Lightspeed Studios випустила версії Half-Life 2 та Portal під Android для запуску на NVIDIA Shield, довівши їхню працездатність на ARM.

Джерело: TechSpot