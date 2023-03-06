Valve працює над Counter-Strike 2 — ймовірно, бета-тест нового шутера на рушії Source 2 розпочнеться наприкінці березня

Як повідомляють обізнані джерела, через понад 10 років після випуску Counter-Strike: Global Offensive компанія Valve готується анонсувати нову версію свого знаменитого тактичного шутера. Щобільше, гра вже давно перебуває у розробці, а бета-версія може вийти вже наприкінці цього місяця.

За словами кіберспортивного журналіста Річарда Льюїса, Valve вже якийсь час працює над продовженням CS:GO, і ця гра «майже готова до роботи». Він каже, що студія нещодавно провела закрите тестування шутера, у якому брала участь група професійних гравців. За словами Льюїса, Valve нібито планує розпочати бета-тестування гри за участю ширшої спільноти Counter-Strike не пізніше 1 квітня. У рамках тестування планується знайти та виправити будь-які помилки та довести гру «до рівня, якого люди очікують від CS», сказало одне із джерел Льюїса.

Судячи з наявної інформації, нова гра Counter-Strike переведена на ігровий рушій Valve Source 2 і забезпечить покращену графіку. Також сервери гри будуть підтримувати тікрейт 128 (як і в Valorant від Riot), що повинно зменшити затримки. Серед інших доробок – покращений процес підбору гравців, що має зробити спільноту менш залежним від сторонніх сервісів, таких як FACEIT.

Чутки про те, що нова гра Counter-Strike має з’явитися вже незабаром, ходять багато років. Але з низки причин цього разу велика ймовірність, що ці чутки підтвердяться. Річ у тому, що у Льюїса гарний послужний список. Крім того, нещодавно в драйверах NVIDIA виявилися згадки «csgo2.exe» та «cs2.exe».

Джерело: Engadget