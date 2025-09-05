Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%

Depositphotos

Epic Games запустила нову безплатну роздачу, і цього разу це атмосферна головоломка-пригода з майже ідеальним рейтингом.

В Steam гра отримала 98% переважно позитивних відгуків на основі близько 8 тисяч рецензій. Чимало геймерів називають гру шедевром серед головоломок, в якій найголовніший мінус — вона коротка. Йдеться про Monument Valley, яка розповідає про принцесу Іде в дивовижній країні людей-ворон.

У грі ви керуєте принцесою, яка мандрує крізь фантастичні архітектурні лабіринти у пошуках прощення. Тут не працюють звичні закони фізики — світ побудований на оптичних ілюзіях та неможливих конструкціях. Гравець змінює середовище, щоб відкрити нові шляхи, а історія розгортається без слів — її розповідають візуальні образи та музика, передаючи теми пошуку, втрати і внутрішнього очищення.

Взаємодія з людьми-воронами та з навколишнім світом розкриває поступово приховані таємниці, а кожен рівень перетворюється на окрему загадку. Саме ця мінімалістична, але глибока подача зробила гру однією з найкращих серед фанатів головоломок і візуальних історій.

“Той, хто створив Monument Valley — справжній геній. Це справжній шедевр серед головоломок. Гра наповнена неймовірними оптичними ілюзіями, і кожен рівень — це окрема загадка, яку треба розгадати, щоб дістатися кінця. Вона виглядає просто, але має глибину, яка вражає. Monument Valley дарує спокій і справжнє задоволення від проходження. Це одна з найкращих головоломок, які тільки існують — однозначно варта уваги”, — пишуть у відгуках.

Серія нині налічує три частини. Перша — Monument Valley (2014), де гравці вперше знайомляться з принцесою Ідою. У продовженні Monument Valley 2 (2017) з’явилися нові герої — мати та донька, які проходять через власні випробування. Третя гра вже анонсована — Monument Valley 3 вперше вийшла влітку 2025 року. Крім того, існують і розширені видання, як-от Panoramic Edition, але вони є покращеними перевиданнями, а не окремими іграми.

Забрати Monument Valley в Epic Games можна протягом тижня, до 11 вересня о 18:00. Наступного тижня ми очікуємо Ghostrunner 2.