Новини Ігри 05.09.2025 comment views icon

Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%
Depositphotos

Epic Games запустила нову безплатну роздачу, і цього разу це атмосферна головоломка-пригода з майже ідеальним рейтингом.

В Steam гра отримала 98% переважно позитивних відгуків на основі близько 8 тисяч рецензій. Чимало геймерів називають гру шедевром серед головоломок, в якій найголовніший мінус — вона коротка. Йдеться про Monument Valley, яка розповідає про принцесу Іде в дивовижній країні людей-ворон.

У грі ви керуєте принцесою, яка мандрує крізь фантастичні архітектурні лабіринти у пошуках прощення. Тут не працюють звичні закони фізики — світ побудований на оптичних ілюзіях та неможливих конструкціях. Гравець змінює середовище, щоб відкрити нові шляхи, а історія розгортається без слів — її розповідають візуальні образи та музика, передаючи теми пошуку, втрати і внутрішнього очищення.

Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%Epic Games роздає атмосферну головоломку-пригоду з рейтингом 98%

Взаємодія з людьми-воронами та з навколишнім світом розкриває поступово приховані таємниці, а кожен рівень перетворюється на окрему загадку. Саме ця мінімалістична, але глибока подача зробила гру однією з найкращих серед фанатів головоломок і візуальних історій.

“Той, хто створив Monument Valley — справжній геній. Це справжній шедевр серед головоломок. Гра наповнена неймовірними оптичними ілюзіями, і кожен рівень — це окрема загадка, яку треба розгадати, щоб дістатися кінця. Вона виглядає просто, але має глибину, яка вражає. Monument Valley дарує спокій і справжнє задоволення від проходження. Це одна з найкращих головоломок, які тільки існують — однозначно варта уваги”, — пишуть у відгуках.

Серія нині налічує три частини. Перша — Monument Valley (2014), де гравці вперше знайомляться з принцесою Ідою. У продовженні Monument Valley 2 (2017) з’явилися нові герої — мати та донька, які проходять через власні випробування. Третя гра вже анонсована — Monument Valley 3 вперше вийшла влітку 2025 року. Крім того, існують і розширені видання, як-от Panoramic Edition, але вони є покращеними перевиданнями, а не окремими іграми.

Забрати Monument Valley в Epic Games можна протягом тижня, до 11 вересня о 18:00. Наступного тижня ми очікуємо Ghostrunner 2.

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Актор Resident Evil 2 душив себе для сцени смерті Леона — і ледь не вмер
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
Ігровий "детектив" виявив, що GTA 5 порушує дорожні правила Каліфорнії
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Mafia: The Old Country отримала 76/100 на Metacritic — сильний сюжет, але "шаблонний геймплей"
Довгоочікуваний Sci-Fi горор у стилі Alien Isolation «ожив» після 13 років розробки
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
CD Projekt наростила команду The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників
Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 295 000 гравців
Digital Foundry вийшла "з-під крила" IGN — бренд тепер повністю у власності команди
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
У Red Dead Redemption 2 відкрили незвичний спосіб прицілювання, який "ховався" від геймерів 7 років
Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20, але вийде пізніше
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
Леон Кеннеді з'явиться в Resident Evil 9, але востаннє для франшизи, — інсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати