Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%

Epic Games Store / Viewfinder

Epic Games Store оновив щоденну святкову роздачу напередодні Нового року. Тепер магазин безплатно дарує інді-головоломку від першої особи про зміну реальності.

Забрати гру можна до 30 грудня, 18:00. Нова роздача прийшла на заміну інді-RPG в ретро-стилі SKALD: Against the Black Priory, яку Epic Games пропонував безплатно забрати днем раніше.

Йдеться про Viewfinder — головоломку від Sad Owl Studios, що вийшла у 2023 році та має 94% позитивних відгуків у Steam. Гра побудована навколо простої, але дуже нестандартної ідеї: ви фотографуєте світ, а потім використовуєте ці знімки, щоб змінювати простір і створювати нові шляхи.

“Напрочуд красива гра, яка своїми незвичайними просторовими головоломками одразу навіює спогади про серію Portal”, — відгукуються гравці.

У Viewfinder ви граєте від першої особи, а ключовою механікою стає робота з навколишнім простором. Зроблені фотографії можна “оживляти”: вони перетворюються на тривимірні об’єкти, які вписуються у світ гри. Це дозволяє змінювати геометрію рівнів, будувати переходи, обходити перешкоди й шукати рішення для проходження територій.

Сюжет подається без катсцен і зайвих пояснень. Історія розкривається через середовище, завдання та поступове дослідження світу. Viewfinder не змушує поспішати і дає простір для експериментів, постійно спонукаючи дивитися на знайомі об’єкти під іншим кутом.

“Гарна спокійна гра, але на раз. Сам меседж сильний, але трішки душний. Рівні між собою перегукуються і насправді доволі однотипні. Загалом раджу, але багато від неї не чекайте. Кіт 100/10”, — додають у рецензіях.

Основна кампанія Viewfinder займає приблизно 4 години. Якщо проходити уважніше і експериментувати з механіками, геймплей розтягується до 5–6 годин. Це не довгий тайтл, але цілісний й насичений ідеями.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Вже 30 грудня о 18:00 платформа відкриє наступний безплатний тайтл. А фінальну гру в межах святкової роздачі Epic Games почнуть роздавати перед самим Новим роком.