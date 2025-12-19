В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години

Epic Games Store / Depositphotos

В Epic Games Store офіційно стартувала щоденна роздача ігор на честь різдвяно-новорічних свят. Магазин триває в секреті “подарунки”, які роздаватиме найближчі півтора тижні.

Формат простий: одна безплатна гра доступна рівно 24 години, після чого її змінює наступна. Оновлення відбувається щодня о 18:00 за київським часом до 31 грудня включно. Замість назв і скриншотів у магазині показують лише загорнуті “подарунки”, тож наперед невідомо, яку саме гру відкриють наступною. Раніше інсайдер “зливав” повний список ігор, але, на жаль, він не підтвердився.

У 2024‑му Epic за два тижні роздала понад десяток ігор, серед яких Dredge, Control та Sifu. У 2022 році справжній аншлаг спричинила роздача Death Stranding. А ще до 18 грудня цього роздавали Hogwarts Legacy, зараз же роздача оновилася.

Першою грою в цій серії стала Jotunnslayer: Hordes of Hel. Це roguelike-екшн у форматі арени з елементами horde survival. Гра вийшла у повноцінний реліз 3 вересня після періоду раннього доступу. Події розгортаються у похмурих світах скандинавської міфології, де гравець бере на себе роль “проклятого героя”, який має пройти випробування богів і заслужити титул Jotunnslayer.

Геймплей побудований навколо швидких боїв із нескінченними хвилями ворогів, постійного посилення персонажа та вибору божественних благословень. Кожен герой має власні здібності й зброю, що заохочує експериментувати зі збірками. За відчуттями це щось між Vampire Survivors і Diablo, але з акцентом на темну атмосферу, босів і поступове нарощування сили.

Тож не пропускайте таку щоденну акцію, якщо хочете більше безплатних проєктів. Вам достатньо лише заходити в Epic Games Store раз на день і забирати чергову “таємничу” гру.