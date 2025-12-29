Новини Ігри 29.12.2025 comment views icon

Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
Epic Games Store / SKALD: Against the Black Priory

Epic Games Store оновив щоденну святкову роздачу — цього разу магазин безплатно віддає партійну ретро-RPG, де треба керувати загоном авантюристів.

Забрати гру можна до сьогодні, 29 грудня, 18:00. Після цього її замінить інша щоденна гра в межах святкової акції, яка триватиме до 31 грудня включно. Нова роздача прийшла на заміну JRPG в стилі Pokémon — Cassette Beasts, яку Epic Games дарував днем раніше.

Йдеться про SKALD: Against the Black Priory, яка вийшла у травні 2024 року і отримала в Steam 93% дуже схвальних відгуків. Це інді-RPG, що візуально нагадує старі Ultima або Baldur’s Gate, але при цьому з сучаснішим геймплеєм. Ви створюєте героя і крок за кроком занурютеся у темний світ із лавкрафтівським настроєм. Історія розкривається через дослідження, розмови з персонажами та вибори, які робить ваш загін.

Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%

Бої відбуваються покроково: треба зважати на здібності персонажів і правильно їх застосовувати. Але все не зводиться лише до сутичок. Велику частину часу займають розмови з іншими героями, виконання завдань і вибір у складних ситуаціях, де немає очевидної “правильної” відповіді.

Основна кампанія SKALD займає приблизно 20 годин. Якщо проходити побічні квести й досліджувати світ уважніше, то можна награти 30+ годин. Також можна окремо придбати DLC під назвою Reinforcement Pack за ₴92, яке додає більше варіантів для проходження. Чомусь у Steam наразі доступна лише основна гра без доповнення та саундтрек.

Epic Games Store продовжує щоденну роздачу ігор до кінця року. Вже сьогодні о 18:00 платформа відкриє наступний секретний тайтл.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 : розробники показали змінений інвентар гравця
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав контентний патч "Нерозказані історії" з 5+ годинами нового геймплею
Реальний Pip-Boy за $300: Bethesda випустила "повністю робочий" наручний ПК з ігор Fallout
Хитрий трюк із відрами на NPC у Skyrim з'явився поза планом розробників
Nintendo анонсує “Чорну П'ятницю” — великі знижки на ігри та аксесуари
Японський геймдев у скруті через шрифти: провідний постачальник підняв ціну на 5000%
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
Epic Games роздає комедійну головоломку про смерть з рейтингом 81%
Автор PC Gamer влаштувався медиком-волонтером в ARC Raiders, де рятує гравців за власний кошт
Сюрприз! Саудівська Аравія володітиме 93% EA після укладення угоди
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Sega пропонує фанам Like a Dragon одружитись з Кірю чи Маджимою за $1000
У Battlefield 6 запустили радіо як в GTA, але треба розщедритись на $25
Як у The Witcher 3: рімейк Gothic нагадуватиме про сюжет під час запуску збереження
Для Hollow Knight: Silksong анонсували "морське" DLC на 2026 рік
Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу
Новий трейлер другого сезону “Фолаут” / Fallout: Люсі, Маколей Калкін та громадянська війна
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Джефф Кіллі затизерив The Game Awards дописом з координатами — геймер поїхав перевірити, що там
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати