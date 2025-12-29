Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%

Epic Games Store / SKALD: Against the Black Priory

Epic Games Store оновив щоденну святкову роздачу — цього разу магазин безплатно віддає партійну ретро-RPG, де треба керувати загоном авантюристів.

Забрати гру можна до сьогодні, 29 грудня, 18:00. Після цього її замінить інша щоденна гра в межах святкової акції, яка триватиме до 31 грудня включно. Нова роздача прийшла на заміну JRPG в стилі Pokémon — Cassette Beasts, яку Epic Games дарував днем раніше.

Йдеться про SKALD: Against the Black Priory, яка вийшла у травні 2024 року і отримала в Steam 93% дуже схвальних відгуків. Це інді-RPG, що візуально нагадує старі Ultima або Baldur’s Gate, але при цьому з сучаснішим геймплеєм. Ви створюєте героя і крок за кроком занурютеся у темний світ із лавкрафтівським настроєм. Історія розкривається через дослідження, розмови з персонажами та вибори, які робить ваш загін.

Бої відбуваються покроково: треба зважати на здібності персонажів і правильно їх застосовувати. Але все не зводиться лише до сутичок. Велику частину часу займають розмови з іншими героями, виконання завдань і вибір у складних ситуаціях, де немає очевидної “правильної” відповіді.

Основна кампанія SKALD займає приблизно 20 годин. Якщо проходити побічні квести й досліджувати світ уважніше, то можна награти 30+ годин. Також можна окремо придбати DLC під назвою Reinforcement Pack за ₴92, яке додає більше варіантів для проходження. Чомусь у Steam наразі доступна лише основна гра без доповнення та саундтрек.

Epic Games Store продовжує щоденну роздачу ігор до кінця року. Вже сьогодні о 18:00 платформа відкриє наступний секретний тайтл.