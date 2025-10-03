Epic Games віддає фентезі-виживач — одну з найбільш недооцінених ігор 2024 року

Epic Games роздає безплатно гру, яку називали однією з найбільш недооцінених у жанрі survival за 2024 рік. Її розробила незалежна студія, заснована колишніми працівниками BioWare.

Йдеться про Nightingale, котра переносить у світ вікторіанського фентезі з порталами, будуванням баз, створенням споряджень і битвами за виживання. Гра підтримує кооператив, систему крафту з прокачуванням і наймання NPC-помічників, які допомагають у боях і зборі ресурсів. А от кожен світ генерується випадково.

PCGamesN називає гру недооціненою — не тому, що вона слабка, а просто 2024 видався багатим на гучні survival-релізи. Як от Palworld, Enshrouded та купа інших. На старті раннього доступу Nightingale мала проблеми: світ здавався порожнім, а геймплей — розмитим. Згодом розробники додали сюжет, прокачали будівництво і відкрили доступ до головного міста, яке стало центральним вузлом гри.

Пізніше вони випустили оновлення Realms Rebuilt, яке змінило базові системи Nightingale. З патчем світ почав будуватися більш логічно, а прогрес у грі став зрозумілішим. Розробники додали автоматизацію NPC, розширили будівництво та покращили інструменти. Ще з’явилась нова система спорядження з бонусами та гнучкіша кастомізація героя.

Також у липні гра отримала підтримку виділених серверів — тепер кооперативний світ можна запускати незалежно від хоста. А це значить ваші друзі можуть підключатися у будь-який час.

Забрати Nightingale в Epic Games можна до 9 жовтня 18:00, після того почнеться інша традиційна роздача. Разом з тим в Steam триває великий осінній розпродаж, де деякі ігри продають за ціною однієї кави.