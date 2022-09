Епідеміологи довели, що COVID-19 збільшує ризик появи неврологічних захворювань на 42% у мільйонів людей

Фахівці Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі провели найбільш повне на сьогоднішній день дослідження довгострокових неврологічних проблем, пов’язаних із COVID-19. Відстеження понад 150 000 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, протягом 12 місяців показало, що інфекції призвели до збільшення ризику деяких захворювань головного мозку на 42%.

Зіяд Аль-Алі, епідеміолог із Вашингтонського університету, який працює з Департаментом у справах ветеранів США з початку пандемії, використав у дослідженні великі бази даних охорони здоров’я, які допомогли отримати нове уявлення про довгострокові наслідки COVID. Раніше вчений із колегами вже публікував результати досліджень, в яких повідомлялося про збільшення кількості серцево-судинних захворювань та психічних розладів у пацієнтів із COVID-19 протягом 12 місяців після початкового зараження.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, детально вивчає різні неврологічні проблеми, які можуть виникати протягом року після легких та важких інфекцій.

«У минулих дослідженнях вивчався вужчий набір неврологічних результатів, переважно у госпіталізованих пацієнтів. Цього разу ми оцінили 44 захворювання головного мозку та інших неврологічних захворювань як у пацієнтів з легкою формою COVID, так і у госпіталізованих пацієнтів, включаючи тих, хто надійшов до відділення інтенсивної терапії», – пояснив Аль-Алі.

Дослідники брали до уваги цереброваскулярні захворювання, такі як інсульт, епізодичні розлади, включаючи мігрень та судоми, а також когнітивні розлади, такі як хвороба Альцгеймера. Загалом, результати показали, що люди, які перехворіли на COVID, на 42% частіше зазнають якихось неврологічних проблем протягом року після зараження порівняно з неінфікованою контрольною групою.

Люди, які перехворіли на COVID, зіткнулися з підвищеним на 77% ризиком проблем з пам’яттю, підвищеним на 50% ризиком інсульту, підвищеним на 80% ризиком судом і підвищеним на 30% ризиком проблем із зором. Дублюючи деякі попередні дослідження, епідеміологи також виявили невелике збільшення кількості діагнозів хвороби Альцгеймера у пацієнтів із COVID порівняно з неінфікованою групою.

«Малоймовірно, що у тих, хто перехворів на COVID-19, просто ні з того ні з сього розвинеться хвороба Альцгеймера. Для її прояву потрібні роки. Але ми підозрюємо, що COVID може прискорити розвиток хвороби у тих людей, які схильні до неї. Таке трапляється рідко, але це насторожує», – наголосив Аль-Алі.

Важливо, що середній вік групи, використаної для дослідження становив 61 рік. І через тривале 12-місячне спостереження майже всі інфекції зафіксовані у невакцинованих суб’єктів. Таким чином, показник підвищених ризиків може бути значно меншим у випадку молодших або вакцинованих людей. Хоча дослідники відзначають, що ризики деяких неврологічних захворювань були вищими саме у молодих людей.

“Ризик порушення пам’яті та когнітивних функцій, сенсорних розладів та інших розладів, включаючи синдром Гійєна-Барре, енцефаліт або енцефалопатію, вищий у молодих людей”, – написав Аль-Алі у Twitter.

These risks were evident regardless of age, race, sex, and health characteristics https://t.co/jmQMBvHAQn pic.twitter.com/8lik97BFVp

— Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) September 22, 2022

Загалом дослідження виявило 7 додаткових випадків будь-якого неврологічного захворювання на кожні 100 випадків COVID.

У реальному вираженні це невеликі цифри, а потенційно вони навіть менші, якщо вік та вакцинація мають якесь значення. Але дослідники ясно дають зрозуміти, що оскільки коронавірус настільки поширений, навіть крихітні абсолютні цифри становлять велику кількість постраждалих людей.

Наприклад, якщо перенести дані цього дослідження на кількість випадків COVID, зареєстрованих тільки в США, понад шість мільйонів людей будуть відчувати якісь неврологічні проблеми протягом року після зараження.

«Результати свідчать про руйнівні довгострокові наслідки COVID-19. Вірус не завжди такий нешкідливий, як дехто думає», – додають дослідники.

Нагадаємо, з вересня Міністерство охорони здоров’я України дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх охочих, а також вакцинацію дітей віком від 5 років.

Джерело: New Atlas