Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові

Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові
Джеффрі Епштейн протягом багатьох років підтримував тісне листування з Броком Пірсом, співзасновником криптовалютної платформи Tether. Цікаво, що у повідомленнях згадуються Київ, Одеса та Львів, а також питання інвестицій у криптоактиви та українську нерухомість.


Нещодавно ми вже писали про тісний зв’язок Епштейна з криптовалютами. Нові матеріали, оприлюднені Міністерством юстиції США, дозволяють простежити, наскільки широка була мережа контактів фінансиста. Електронна переписка між Епштейном і Пірсом тривала кілька років і включала як професійні, так і особисті теми. Окрім криптовалют, вони обговорювали поїздки, зустрічі з жінками та потенційні інвестиційні можливості. У 2012 році Епштейн просив Пірса зробити фотографії під час поїздок до Києва та Одеси, аби підібрати для нього “подарунок”. Того ж року Пірс дякував Епштейну за проведений із жінками час.

Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові
Крім цих міст, у файлах згадується вілла у Львові, що датується 2015-2017 роками. Будинок розташований на вулиці Бориса Романицького, 24, у районі Кастелівка, і є старовинною будівлею XIX століття. За даними оприлюднених документів, її купівля була оформлена через українських посередників за приблизно 845 396 гривень, що дорівнювало на той момент близько $128 500. У листуванні обговорювалися варіанти використання нерухомості, включно зі студією пілатесу, а також питання податків та ролі криптовалют та залучених осіб у угоді.

Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові
Пірс регулярно інформував Епштейна про події на крипторинку. У переписці згадуються зростання вартості біткоїна, спроби придбати біржу Mt. Gox та контакти з братами Вінклвоссами. Епштейн цікавився можливістю інвестувати в Coinbase і просив допомоги у встановленні контактів із ключовими учасниками криптоіндустрії. Обговорювалися потенційні партнерства та питання регулювання криптовалют, а також стратегічні інвестиції.

Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові

Контакти між Пірсом і Епштейном тривали до 2019 року, завершившись незадовго до другого арешту фінансиста та його смерті у в’язниці під час очікування суду за федеральними обвинуваченнями. Опубліковані документи свідчать, що їхнє спілкування активізувалося після засудження Епштейна у 2008 році. До цього представники Пірса стверджували, що обговорення обмежувалося професійними темами та криптоактивами, а контакти відбувалися на галузевих заходах.


Епштейн тісно спілкувався з засновником Tether: від крипти до нерухомості у Києві, Одесі та Львові

Але розсекречені матеріали показують значно ширший характер взаємодії, включно з особистими поїздками, зв’язаними з об’єктами в Україні. Пірс явно був його контактною особою в криптосфері та щодо локальних активів. Нагадуємо, що більше ніж 20 000 листів Епштейна з функцією пошуку зібрані на клонованій копії Google-пошти— Jmail, їх може почитати кожен.

