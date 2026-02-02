Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році

tradfi
Сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн виявився токсичним гравцем, за що у 2013 році отримав довічний бан в Xbox Live. Це випливає з нових документів, оприлюднених Міністерством юстиції США.


Перше повідомлення про блокування прямо вказувало на “переслідування, погрози та/або зловживання іншими гравцями”. Втім, під час подальшого листування Xbox почала посилатися на іншу причину. Нею була присутність Епштейна у реєстрі сексуальних злочинців штату Нью-Йорк на момент блокування.

“Цим листом повідомляємо вас, що Xbox Live назавжди призупинив обліковий запис Xbox Live, пов’язаний з цією адресою електронної пошти”, — йшлося в листі.

Довічне призупинення доступу до Xbox Live стосувалося всіх облікових записів, пов’язаних із поштою jeevacation@gmail.com. У поясненні зазначено, що рішення ухвалене в межах партнерства Генерального прокурора Нью-Йорка з Microsoft та іншими компаніями онлайн-ігор. Далі уточнюється, що головною метою ініціативи було “видалення зареєстрованих у Нью-Йорку сексуальних злочинців з онлайн-ігрових сервісів, щоб мінімізувати ризик для інших, зокрема для дітей”.

Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 роціДжеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році

Ця заборона була частиною ширшої політики. У 2012 році Xbox разом з іншими великими компаніями почали співпрацю зі штатом Нью-Йорк щодо обмеження доступу зареєстрованих сексуальних злочинців до ігрових платформ. Як писала The New York Times, до угоди тоді долучилися Sony, EA, Warner Bros, Disney, Blizzard та Apple.


На цьому новини про Епштейна та ігровий світ не завершуються. Якщо ви хочете звинуватити когось у шаленій монетизації Call of Duty, то виявляється, що саме він “приклав свою руку”. У документах знайшли його листування з футурологом Паблосом Холманом та колишнім гендиректором Activision Боббі Котіком. Вони обговорювали “нав’язування дітям економічних ідей” завдяки продажу віртуальних предметів через кілька місяців після запуску Black Ops 2, де вперше для серії з’явилися мікротранзакції.

Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році
Листування про монетизацію Call of Duty

Крім того, колишній гендиректор Activision згадується у файлах Епштейна понад 300 разів. Він, здається, був достатньо близьким до Джеффрі та його запрошували на острів у 2012 році. Тоді поїздка зірвалася через графік. Вже за рік Епштейн згадав в електронному листі, що він та “дівчата” зустрінуться з Ілоном Маском у SpaceX, і що після цього він “візьме дівчат у Бель-Ейр”. Тоді Котік відповів: “Повідомте мене о котрій годині”.

Всі згадки про Xbox та Activision з’явилися після того, як 30 січня Мінюст США оприлюднив понад 3 млн сторінок документів у справі Епштейна. У них згадувалися засновник Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт та інші відомі особи. Наприклад, Гейтс заразився венеричною хворобою від росіянок, а Маск узгоджував поїздку на його острів наприкінці 2013 року.

Також The New York Times підрахувала, що у файлах понад 38 тисяч разів згадували Дональда Трампа, його клуб Мар-а-Лаго у Флориді, членів його родини та інші назви, пов’язані з ним. Однак прямого листування між ними не було з початку 2000-х років, коли вони ще були друзями.

Джерело: IBT 1, 2 / PC Gamer,

