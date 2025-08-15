Перший погляд на приквел "Хлопаків" із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з "дивними" костюмами супергероїв

Дженсен Еклз у серіалі Vought Rising — приквелі "Хлопаків"

Amazon представила першу “партію” зображень з приквелу “Хлопаків” під назвою Vought Rising із детальним поглядом на чотирьох головних героїв із Солдатиком Дженсена Еклза на чолі.

“Колись ці четверо були такими ж американськими, як яблучний пиріг. Зустрічайте Дженсена Еклза у ролі Солдатика, а також персонажів Мейсона Дая (Bombsight), Елізабет Поузі (Private Angel) та Вілла Хочмана (Torpedo) у Vought Rising — новій історії походження зі всесвіту “Хлопаків”, виробництво якої стартує цього місяця”, — йдеться у дописі Amazon.

Замість плащів у персонажів, як бачимо, форма, натхненна часами Другої світової війни. Персонаж Еклза досі на екрані з’являвся у темно-зеленому костюмі з вицвілими золотими акцентами, лише зрідка вдягаючи шолом. Однак у Vought Rising Солдатик отримав яскравіші кольори, пальто і полегшену маску.

Штормфронт (Ая Кеш) на зображеннях немає, однак чекаємо, що її представлять окремо. Серед інших постійних акторів серіалу Vought Rising — Кікі Лейн, Джорден Майрі, Ніколо Пасетті, Рікі Стаф’єрі та Браян Джей Сміт.

Творець “Хлопаків” Ерік Кріпке анонсував спіноф ще на Comic Con 2024 у Сан-Дієго, описавши його як “заплутаний детектив про витоки корпорації Vought у Нью-Йорку 1950-х років, а також ранні пригоди Солдатика та диявольські маніпуляції Штормфронт, тоді ще Клари Воут”.

Vought Rising ще не має дати релізу. П’ятий сезон “Хлопаків” чекаємо у 2026 році, тоді як другий сезон “Покоління V” стартує вже 15 вересня.