«‎Евакуація 2» — ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Netflix опублікував другий трейлер сиквелу бойовика Сема Гарґрейва «‎Евакуація 2», в якому найманець Тайлер Рейк «‎оживає» для виконання нового завдання.

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На цей раз Тайлер (Кріс Гемсворт) має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера з в’язниці, а локація подій переноситься в засніжений регіон у Східній Європі. У другому трейлері Netflix продемонстрував цілі евакуації Рейка – двох дівчат та юного хлопця, а також показав трюки, які увійшли у 21-хвилинну безперервну екшн-сцену, якою дражнив у Twitter сам Гемсворт.

A single shot oner that clocks in at 🚨21 minutes🚨.. you heard that right. Prepare for the ride of your life!! EXTRACTION 2 TRAILER TOMORROW! pic.twitter.com/roWaceOKvj — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 15, 2023

Сценарист і продюсер фільму «‎Евакуація 2» Джо Руссо в інтерв’ю Collider сказав, що екшн-сцена повторює трюки, які були в оригінальному фільмі, однак перевершує їх тривалістю та реалістичністю.

Режисер Сем Гарґрейв (працював координатором трюків у фільмах «Месники: Завершення, «Месники: Війна нескінченності» та «Перший месник: Протистояння») раніше розповів, що для сцени, де Гемсворт розкидує ворогів рукою, охопленою вогнем, не використовували комп’ютерну графіку, а актора щоразу підпалювали у реальності.

Окрім Гемсворта, у фільмі знімаються Голшіфте Фарахані («Тіло брехні»), Адам Бесса («Мосул»), Деніел Бернгардт («Джон Вік»), Тінатін Далакішвілі («Неоголошена війна» / The Undeclared War) і Джастін Гавелл («Месники: Завершення»).

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«Евакуація 2» виходить на Netflix 16 червня. Попередній трейлер можна переглянути тут.