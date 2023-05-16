Новини Кіно 16.05.2023 о 18:48

«‎Евакуація 2» — ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Катерина Даньшина

Авторка новин

«‎Евакуація 2» — ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Netflix опублікував другий трейлер сиквелу бойовика Сема Гарґрейва «‎Евакуація 2», в якому найманець Тайлер Рейк «‎оживає» для виконання нового завдання.

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На цей раз Тайлер (Кріс Гемсворт) має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера з в’язниці, а локація подій переноситься в засніжений регіон у Східній Європі. У другому трейлері Netflix продемонстрував цілі евакуації Рейка – двох дівчат та юного хлопця, а також показав трюки, які увійшли у 21-хвилинну безперервну екшн-сцену, якою дражнив у Twitter сам Гемсворт.

Сценарист і продюсер фільму «‎Евакуація 2» Джо Руссо в інтерв’ю Collider сказав, що екшн-сцена повторює трюки, які були в оригінальному фільмі, однак перевершує їх тривалістю та реалістичністю.

«‎Евакуація 2» – ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Режисер Сем Гарґрейв (працював координатором трюків у фільмах «Месники: Завершення, «Месники: Війна нескінченності» та «Перший месник: Протистояння») раніше розповів, що для сцени, де Гемсворт розкидує ворогів рукою, охопленою вогнем, не використовували комп’ютерну графіку, а актора щоразу підпалювали у реальності.

Окрім Гемсворта, у фільмі  знімаються Голшіфте Фарахані («Тіло брехні»), Адам Бесса («Мосул»), Деніел Бернгардт («Джон Вік»), Тінатін Далакішвілі («Неоголошена війна» / The Undeclared War) і Джастін Гавелл («Месники: Завершення»).

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«Евакуація 2» виходить на Netflix 16 червня. Попередній трейлер можна переглянути тут.

  • Перший фільм «‎Евакуація» вийшов на Netflix у квітні 2020 року й отримав змішані оцінки критиків – Гемсворта хвалили за акторську гру та трюки, а сюжет називали «слабким» та відзначали завелику кількість сцен насилля. Попри це, фільм прийшовся до смаку багатьом глядачам та отримав рекордні перегляди (стрічка увійшла у четвірку найпопулярніших стрімінгових фільмів 2020 року), тож Netflix  вже у 2021 році взявся знімати продовження.

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