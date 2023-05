«‎Евакуація 2» — ще більше екшну від Кріса Гемсворта у новому трейлері бойовика Netflix

Netflix опублікував другий трейлер сиквелу бойовика Сема Гарґрейва «‎Евакуація 2», в якому найманець Тайлер Рейк «‎оживає» для виконання нового завдання.

На цей раз Тайлер (Кріс Гемсворт) має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера з в’язниці, а локація подій переноситься в засніжений регіон у Східній Європі. У другому трейлері Netflix продемонстрував цілі евакуації Рейка – двох дівчат та юного хлопця, а також показав трюки, які увійшли у 21-хвилинну безперервну екшн-сцену, якою дражнив у Twitter сам Гемсворт.

A single shot oner that clocks in at 🚨21 minutes🚨.. you heard that right. Prepare for the ride of your life!! EXTRACTION 2 TRAILER TOMORROW! pic.twitter.com/roWaceOKvj

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 15, 2023