«Найкраще , що він зробив»: продюсерка Девіда Лінча розповіла про незняту «Незаписану ніч»

Девід Лінч / Depositphotos

Останнім творінням легендарного Девіда Лінча стала «Незаписана ніч», над якою він працював два роки. Вона мала стати тріумфом, але замість прем’єри — тиша, архів і десятки запитань.

Давня продюсерка Лінча Сабріна Сазерленд прямо сказала, що його останній сценарій мав стати кульмінацією творчого шляху. Робота над сценарієм тривала аж до січня 2025 року — коли він помер.

«Скажу так: це, мабуть, було найкраще, що він коли-небудь зробив. Це стало кульмінацією багатьох речей. Ми працювали над цим понад два роки — писали, редагували, і навіть продовжували писати до самого моменту його смерті. Ми вже збиралися повертатися до Netflix, бо він переосмислив деякі речі, і проєкт перетворився на щось ще краще, ніж був раніше. Я сподіваюся, що колись люди зможуть відчути це у тій чи іншій формі», — ділиться Сабріна Сазерленд.

Команда планувала повернутися до Netflix, щоб запустити проєкт. На жаль, платформа не поспішала з відповіддю, а в якийсь момент стало пізно. Netflix «кружляла» навколо серіалу, але фактично справа так і не зрушила з місця. І це при тому, що був готовий сценарій, акторський склад сформовано — серед потенційних виконавців були Кайл Маклахлан, Лора Дерн та Наомі Воттс.

Після смерті Лінча співгендиректор Netflix Тед Сарандос натякнув, що проєкт ще можуть реалізувати. Інші джерела кажуть протилежне: саме зволікання платформи стало головною причиною, чому фільм так і не з’являється.

За словами доньки режисера Дженніфер Лінч, родина розглядає варіант опублікувати сценарій у книжному форматі. Це стане шансом для фанатів «почути» його «фінальний акорд».

«Було б дуже сумно, якби люди не змогли цього побачити», — сказала вона.

На жаль, «Незаписана ніч» — це не просто ще один втрачений серіал, а останнє що хотів донести до нас режисер, який подарував світу Твін Пікс», «Малголланд-драйв» і «Людину-слона». А його стиль — це те, що не відтворити жодним сценарієм і не делегувати іншому режисеру. Принаймні залишаються шанси дізнатися, що ж таке «Незаписана ніч».

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Джерело: A Rabbit’s Foot / The Times