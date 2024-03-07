Facebook використовує штучний інтелект для покращення алгоритму рекомендації відео

Голова Facebook Том Елісон повідомив, що Meta змінює алгоритм рекомендацій відео в Reels, групах і головній стрічці Facebook, використовуючи штучний інтелект для покращення алгоритму рекомендацій. Найбільша в світі соціальна мережа вже перевела на новий рушій рекомендації коротких відео Reels і планує використовувати його в усіх місцях Facebook, які показують відео — головній стрічці Facebook і групах. Це відбувається в рамках «технологічної дорожньої карти» до 2026 року.

Мета зробила конкуренцію з TikTok пріоритетом відтоді, як відомий своїм потужним механізмом рекомендацій застосунок почав стрімко зростати в США, передає Engadget. Коли Facebook протестував новий механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту в Reels, час перегляду збільшився приблизно на 8-10 відсотків, розповів Елісон:

Це свідчить про те, що нова архітектура моделі (яка навчається на основі даних) набагато ефективніше, ніж попереднє покоління. Тож це добрий знак, який говорить, що ми на правильному шляху.

Досі Facebook використовував різні механізми відеорекомендацій для Reels, Groups і стрічки Facebook. Але після успіху Reels компанія планує використовувати той самий рушій на основі штучного інтелекту для всіх цих продуктів.

Замість того, щоб просто забезпечити роботу Reels, ми працюємо над проєктом, щоб забезпечити всю нашу відеоекосистему цією єдиною моделлю, а потім ми зможемо додати наш продукт для рекомендацій Feed (стрічку), щоб він також обслуговувався цією моделлю. Якщо ми все зробимо правильно, рекомендації не лише стануть цікавішими та релевантнішими, але й, на нашу думку, покращиться їхня швидкість реагування. — каже Елісон.

Цей крок є частиною стратегії Meta по впровадженню штучного інтелекту в усі свої продукти після того, як технологія вибухнула з запуском ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року.

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