Якщо розбився, то з кінцями — Tesla Cybertruck майже неможливо ремонтувати

Досвідчений автомеханік Кайл Вейд з YouTube-каналу BoostedBoiz купив розбитий Tesla Cybertruck та намагався відродити його. Він вражений складністю ремонту цього авто — практично нічого не виходить.

«Гаразд, Cybertruck, якщо ти найближчим часом не почнеш працювати належним чином, ми збираємося розібрати тебе на частини та поставимо в тебе дизельний двигун», — каже Кайл в одному з відео.

Вейд придбав сильно пошкоджений Cybertruck кілька тижнів тому. Раніше цього року в авто на перехресті врізався Ford Edge (так, електропікап виявився не таким витривалим як у випадку, коли пошкодив Toyota на малій швидкості).

Автомобіль був непридатний для керування через безліч значних пошкоджень. Механік відбуксирував авто до своєї майстерні у Флориді. У безрезультатному 30-хвилинному відео він показує подробиці спроб полагодити автомобіль, від заміни акумулятора до скидання бортових датчиків — все це марно.

Ютубер все ще прагне перетворити цей пікап бодай на щось, але ця подорож схожа на важку битву. З усім наявним бортовим електронним обладнанням, спеціалізованими датчиками та іншими високотехнологічними системами, спроби виправити цю річ потребують величезних зусиль. Cybertruck в експлуатації не так багато, і тому більшість механіків не мають великого досвіду роботи з ними, також майже не існує ринку запасних частин.

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Експеримент чудово демонструє, з якими труднощами може стикнутися звичайний водій та навіть професійний механік, якщо у Cybertruck щось зламається. Колись передбачалося, що електромобілі будуть не такими важкими у ремонті, як звичайні, але дослідження показують, що автомобілі Tesla ламаються частіше, ніж авто з ДВЗ.

Джерело: The Byte