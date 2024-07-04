Фанат Tesla отримав Cybertruck замість зламаного — другий теж майже одразу вийшов з ладу

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Ютубер та великий фанат Tesla LamarMK був наляканий, коли виявив, що його перший Cybertruck, який він отримав у березні, зламався на узбіччі всього через два тижні після отримання. Шквал червоних повідомлень про помилки на екрані авто змусив його зупинитися.

Cybertruck, надісланий на заміну, теж врешті-решт довелося буксирувати. Терпець LamarMK урвався, і він звернувся за допомогою до генерального директора Tesla Ілона Маска. «Ми виправимо це негайно», — відповів Маск у твіті, що привело фаната у захват, і він, здається, одразу забув місяці пекла у сервісному центрі.

Спочатку сервісний центр тижнями не міг полагодити Cybertruck, але він нарешті повернув її після того, як інженери знайшли дріт заземлення, який вимкнув високовольтну систему машини. Під час виникнення першої серйозної несправності власник авто також помітив дрібні дефекти: хвилі на лобовому склі, провислу обшивку стелі та дивне розміщення сидіння водія. Потім він помітив проблему з активними жалюзі вантажівки, що змусило знову просити про допомогу.

«Не намагайтеся більше полагодити цю вантажівку, просто надішліть заміну з Техасу якомога швидше! Я не можу здійснити навіть двогодинну поїздку, щоб він не зламався», — писав власник у X Twitter.

«Я кілька разів наголошував Tesla, що не хочу викупу або відшкодування; я просто хочу Cybertruck на заміну», — додав LamarMK у коментарі.

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Але навіть жахливий стан автомобіля не зламав його настрою.

«Tesla — це те, що треба. Я отримав усе від Tesla, і я продовжуватиму підтримувати бренд Tesla», — каже він з посмішкою на відео після тижнів негараздів.

Ближче до кінця травня Tesla нарешті виконала бажання LamarMK — він отримав нову вантажівку, загорнуту у блакитний вініл. Але потім через неможливість від’єднати зарядний кабель він знов залишився у скрутному становищі. У результаті співробітникам сервісного центру довелося свердлити під кришкою багажника, щоб вручну звільнити засув, оскільки він не відкривався, коли вони намагалися його перестрибнути.

Чисельні несправності Tesla Cybertruck та труднощі з їхнім виправленням змушують потенційних клієнтів добре подумати перед купівлею. Необхідність звертатися до генерального директора компанії, щоб отримати робоче авто також не робить честі Tesla.

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Джерело: Futurism

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