Хейтери Ілона Маска розмалювали кілька Tesla Cybertruck — двома словами написали, що хотіли б з ним зробити

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Ненависники Ілона Маска розмалювали десятки Tesla Cybertruck, які очікували доставлення на стоянці у Флориді. Раніше Tesla ненадовго призупинила постачання Cybertruck через проблему з мотором склоочисника. Це призвело до того, що компанія накопичила Cybertruck на стоянках у багатьох містах США.
Люди, котрі явно не люблять Ілона Маска, вирішили розмалювати десятки Cybertruck, що стоять на нещодавно орендованій компанією автостоянці у Форт-Лодердейлі. Незрозуміло, чи є реальні пошкодження транспортних засобів та наскільки легко видалити написи «Fuck Elon».
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Технічно всі ці автомобілі є власністю Tesla: хоча вони призначені для клієнтів, вони поки не змінили власника. багато людей ототожнюють Ілона Маска та Tesla, а отже виміщають свою персональну ненависть на машинах. Акт вандалізму вже отримав кілька кумедних коментів:
«Я думав, що це один з нових колірних варіантів».
«Це Ілон Маск сам написав».
Насправді вчиняти вандалізм погано, але цей акт демонструє вкрай полярне ставлення до Маска в американському суспільстві. Така контроверсійна та іноді токсична людина може стати проблемою для компанії, яку очолює.
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Джерело: Elektrek
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