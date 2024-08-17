Фантастичний серіал Apple TV+ «Темна матерія» продовжений на другий сезон

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Науково-фантастичний серіал «Темна матерія» від Apple TV+ матиме другий сезон. Це стало відомо трохи більше ніж через місяць після фіналу першого сезону.

Гостросюжетний фантастичний серіал заснований на однойменному романі Блейка Крауча. У серіалі зіграли Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Еліс Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Океньї та Оакс Фіглі.

«Дякую всім, хто налаштувався на перший сезон, фанатам книг і новим шанувальникам, нашим партнерам з Apple та Sony, моєму чудовому партнеру-продюсеру Метту Толмачу, нашому чудовому акторському складу та знімальній групі, а також чудовому місту Чикаго — ви були такими добрими до нас. У процесі написання та фільмування першого сезону ми виявили, що ще багато чого можна розповісти, і ми лише подряпали поверхню цих героїв, які борються за виживання та шукають дорогу додому крізь ландшафти розуму та викривлення реалій. До зустрічі в Коробці!», — каже Блейк Крауч.

Письменник виступає виконавчим продюсером, шоуранером та сценаристом серіалу разом із виконавчим продюсером Меттом Толмачем та іншими продюсерами

Опис серіалу зазначає: «Джейсона Дессена, фізика, професора та сім’янина, одного вечора, коли він йшов додому вулицями Чикаго, викрадають в альтернативну версію його життя. Чудо швидко перетворюється на кошмар, коли він намагається повернутися до своєї реальності серед карколомного пейзажу життів, які він міг би прожити. У цьому лабіринті реальності він вирушає в жахливу подорож, щоб повернутися до своєї справжньої родини та врятувати її від найстрашнішого, непереможного ворога, якого тільки можна уявити: самого себе».

Поки невідомо, коли вийде другий сезон.

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Джерело: Variety

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