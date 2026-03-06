banner
Фани задоволені: фільм "Гострі картузи" стартував з 93% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицька

Фани будуть задоволені: фільм "Гострі картузи" стартував з 93% на Rotten Tomatoes
Гострі картузи / Netflix

Франшиза “Гострі картузи” повертається у форматі фільму і, судячи з перших оцінок, Netflix прийняв правильно рішення.


“Гострі картузи: Безсмертний” продовжує історію Томаса Шелбі (Кілліан Мерфі), але вже із залученням молодого покоління й зокрема його сина Еразма (Баррі Кеоган).

Шелбі повернулися: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Стівен Грем повертається в ролі Гайдена Стегга, а також Нед Деннехі в ролі Чарлі Стронга, Пекі Лі в ролі Джонні Догса, Ієн Пек у ролі Керлі та Софі Рандл у ролі Ади Торн. Компанію новачку Кеогану склали Ребека Фергюсон в ролі загадкової Кауло та Тім Рот.


Шелбі повернулися: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

“Бірмінгем, 1940 рік. Посеред хаосу Другої світової війни Томмі Шелбі повертається з добровільного вигнання, щоб зіткнутися з найруйнівнішою розплатою. З майбутнім родини та країни на кону, Томмі повинен зіткнутися з власними демонами та вирішити, чи протистояти своїй спадщині, чи спалити її дотла”.

Сценарій написав творець оригінального шоу Стівен Найт, а режисером виступив Том Гарпер, який так само раніше зняв кілька епізодів серіалу.

Фани будуть задоволені: фільм "Гострі картузи" стартував з 93% на Rotten Tomatoes

На момент написання новини фільм отримав 93% на Rotten Tomatoes, що є другим найкращим результатом в історії франшизи. Принаймні, якщо об’єднати ідеальні оцінки 2,3 та 6 сезонів.

Сезон Оцінка критиків Оцінка глядачів
1 88% 95%
2 100% 97%
3 100% 94%
4 89% 95%
5 86% 90%
6 100% 90%
Фільм “Гострі картузи” 93% Оцінка відсутня

У відгуках фільм називають виправданим і таким, що задовольнить давніх фанів.

“Цей повнометражний епілог “Гострих картузів” саме це й робить, створюючи враження настільки криваві, напружені та задовільні, наскільки тільки фанати могли б сподіватися”, — написав Джеремі Матхай зі Slashfilm. 

Фільм “Гострі картузи: Безсмертний” виходить в деяких кінотеатрах 6 березня, а 20 березня — дебютує на Netflix.

Слід зазначити, що франшиза “Гострі картузи” не завершиться фільмом. Netflix анонсував 7-й та 8-й сезони серіалу, дія яких відбувається у 1950-х роках і теж з молодим покоління Шелбі. Паралельно ходять чутки про приквел за участю молодшої Поллі Грей.

Трейлер фіналу “Хлопаків” показує Хоумлендера в Білому домі

