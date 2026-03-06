banner
Трейлер фіналу "Хлопаків" показує Хоумлендера в Білому домі

Катерина Левицька

Трейлер фіналу "Хлопаків" показує Хоумлендера в Білому домі
Кадри з серіалу "Хлопаки"

Amazon показала трейлер п’ятого і фінального сезону “Хлопаків” / The Boys, в якому розгортається повноцінна війна: Біллі Бутчер, Старлайт і компанія намагаються подолати Хоумлендера, що засів в Білому домі.


Серіал “Хлопаки” заснований на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона й оповідає про однойменний загін, який бореться з надпотужними супергероями, що зловживають своїми здібностями. П’ятий сезон стане фінальним для шоу і підведе групу до останньої битви з Хоумлендером.

“У п’ятому й фінальному сезоні світ Хоумлендера повністю підвладний його непередбачуваним, егоманіакальним примхам. Х’юї, ММ та Французик ув’язнені в “Таборі свободи”. Енні намагається чинити опір силі суперів, що переважає. Кіміко ніде не знайти. Однак поява М’ясника, готового використати вірус, який зітре всіх суперів з лиця землі, запускає ланцюг подій, які назавжди змінять світ і всіх у ньому. Це кульмінація, люди. Відбудуться великі речі”, — з офіційного синопсиса.

Четвертий сезон “Хлопаків” завершився в липні 2024 року, коли новий президент США запровадив воєнний стан і фактично призначив Хоумлендера керувати країною. Всіх Хлопаків захопили — окрім Бутчера, який тепер має вірус і власні неконтрольовані сили після вживання сироватки, та Енні, що повернула собі сили Старлайт та завербувала деяких учнів Годолкіна у 2 сезоні “Покоління Ві”.


У продовженні свої ролі повторюють Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Дженсен Еклз, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Кемерон Кроветті, Сьюзен Хейворд, Валорі Каррі та Дейвід Діггз. Також до акторського складу доєднались Джаред Падалекі й Міша Коллінз, таким чином возз’єднавши тріо з “Надприродного”. Минулого місяця Урбан, який грає Біллі Бутчера, натякнув, що смерті персонажів у фінальному сезоні будуть постійними й наполягав, що “ніхто не в безпеці”.

Перші два епізоди п’ятого сезону “Хлопаків” вийдуть 8 квітня, решта — по одному на тиждень.

Розклад виходу епізодів п’ятого сезону “Хлопаків”

  • 1 епізод — 8 квітня
  • 2 епізод — 8 квітня
  • 3 епізод — 15 квітня
  • 4 епізод — 22  квітня
  • 5 епізод — 29 квітня
  • 6 епізод — 6 травня
  • 7 епізод — 13 травня
  • 8 епізод — 20 травня

