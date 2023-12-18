Netflix вступає в «‎епоху франшиз» — спіноф «‎Венздей» про дядька Фестера, сиквел та приквел «‎Гострих картузів» і серіал за «‎Евакуацією»

Приквели та сиквели захопили кіностудії, і тепер прямують до стримінгів.

Про другий сезон «‎Венздей» Netflix оголосив вже за кілька тижнів після дебюту першого, і нині — це найпопулярніший англомовний серіал на стримінгу, який отримав понад 250 млн переглядів і досі входить до переліку 10 найпопулярніших назв Netflix у першій половині 2023 року.

Водночас ще до старту виробництва другого сезону, стримінг заговорив про ще одне шоу — побудоване вже навколо дядька Венздей, Фестера, якого у серіалі зіграв Фред Армісен. Гарантій того, що шоу взагалі колись з’явиться — немає, однак Лукас Шоу з Bloomberg запевняє, що Netflix серйозно налаштований розвинути успіх «‎Венздей». Стримінг також має готового партнера в Amazon, який придбав права на The Addams Family, коли купив MGM, і продюсує шоу під цим лейблом.

Після залучення глядачів за допомогою оригінальних серіалів — як-от «‎Картковий будинок» чи «‎Дивні дива» — Netflix все більше починає схилятися до стратегії традиційних голлівудських студій зі створенням приквелів, сиквелів та перезапусків на основі вже успішних проєктів. Тут слід згадати й потенційний серіал за франшизою «‎Евакуація», а також два спінофи для «‎Гострих картузів» (дія одного розгортатиметься в Бостоні в середині 20 століття, тоді як інший зосередиться на Поллі, матріарху кримінального клану Шелбі).

Хоча в потягу до спінофів серед стримінгів виділяється не лише Netflix — HBO працює над доповненням «‎Гри престолів», продовженням «Секс і місто‎», телевізійними приквелами до фільмів «Дюна» і «‎Воно», а також кількома серіалами, заснованими на коміксах DC. Showtime створює спінофи «‎Мільярдів», «Рея Донована‎», і навіть «Декстера‎». А Disney, яка породила ідею «кінематографічних всесвітів», розробляє нову версію «Цілком таємно», продюсером якої виступить Раян Куґлер, режисер «Чорної пантери» та «Кріда».

Протягом більшої частини цього століття телебачення було місцем, куди письменники ходили, щоб розповідати оригінальні історії (окрім поодиноких побічних проєктів — як-от «‎Краще подзвоніть Солу», приквел «Пуститися берега‎»), у той час, як кіностудії витрачали більшу частину своїх бюджетів на комікси, анімаційні фільми та продовження. Але повільніше зростання та вищі відсоткові ставки змусили обидві категорії кіновиробників обмежити витрати — і ставка на відомі назви, які не потребують маркетингу, тут має зіграти.